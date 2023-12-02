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Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, данный факт проверяется, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.
Как указала Зарипова, в полученном сообщении от соотечественников, которые находятся в Газе, сказано, что российский гражданин Маджед Хассуна погиб в пятницу после удара Армии обороны Израиля по дому, где проживали его отец и другие родственники. По ее словам, пока нет возможности однозначно верифицировать этот факт, поскольку интенсивные боевые действия в секторе вновь возобновлены, передает ТАСС.
Она уточнила, что сейчас других данных у представительства России нет.
Ранее двоюродный брат Маджеда Хассуны Мохаммед сообщил, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна.
Напомним, что количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.