Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек

Посол Израиля объяснил порядок призыва в армию репатриантов из России

Посол Израиля: Репатрианты из России могут призываться в армию Израиля на общих основаниях

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, репатриантов из России могут призывать, если это граждане Израиля, поскольку каждый гражданин, когда ему исполняется 18 лет, обязан служить в армии, причем и мужчины, и женщины, передает ТАСС.

«Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Не имеет смысла. Гражданин Израиля – и есть гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал – из России, Америки, Новой Зеландии», – сказал дипломат.

Посол отметил, что не располагает данными о том, сколько репатриантов могли получить повестки.

Ранее артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.