Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.6 комментариев
Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек
Посольство России: Количество погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек
Количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.
По данным израильских компетентных органов, погибших россиян, а также граждан, имевших гражданство Израиля, увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.
Известно, что в данный момент консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением сведений.
Кроме того, как минимум один россиянин находится в заложниках в секторе Газа.
Ранее посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.