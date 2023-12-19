Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Шойгу: Свыше 270 участников СВО удостоены звания Героя России
Звания Героя Российской Федерации удостоены свыше 272 военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), 320 тыс. получили государственные награды, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Как сообщил Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, Российские военнослужащие и добровольцы в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность, 320 тыс. человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя России, передает ТАСС.
По его оценке, весомый вклад в обеспечение готовности к выполнению боевых задач вносят военно-политические органы. Шойгу отметил, что офицеры-замполиты находятся в боевых порядках, вселяют в военнослужащих веру в победу, а их работа и патриотизм «обеспечивают высокий боевой дух наших бойцов».
Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о 14 героях Российской Федерации из числа мобилизованных.