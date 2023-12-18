Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.11 комментариев
ФСБ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Ижевске
ЦОС: ФСБ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Ижевске
ФСБ задержала в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Согласно сообщению ЦОС, в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, который по заданию украинской террористической организации готовил теракт с использованием взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Удмуртии, передает ТАСС.
У задержанного были изъяты компоненты для СВУ, средства связи с перепиской с украинскими координаторами. СК возбудил дело по статьям о «приготовлении к террористическому акту» и «участии в деятельности террористической организации».
Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в попытке теракта в военкомате Новосибирска.