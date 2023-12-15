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    Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    14 комментариев
    15 декабря 2023, 13:51

    Песков: «Итоги года» с Путиным никого не оставили равнодушным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин доволен тем, как прошло общение с гражданами и прессой накануне, «Итоги года» вызвали большой интерес, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия, передает ТАСС.

    Говоря о реакции на прошедшее мероприятие, он заметил, что любое выступление президента внимательно изучается, анализируется и потом комментируется.

    «Конечно, подобные годовые мероприятия являются объектом пристального внимания. Есть самые разные  комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным мероприятие не оставило», – подчеркнул Песков.

    Напомним, встреча Путина с журналистами продолжалась четыре часа и три минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (53)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (13)
    14 декабря 2023, 15:12
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Путину задали вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию. По словам ведущей Екатерины Березовской, многих волнует стоимость как этих машин, так и отечественных, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что цены на АвтоВАЗ «не в космос улетели», а процентов на 40. Он отметил, что цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. По словам президента, самое главное создавать собственные платформы и их развивать, АвтоВАЗ и другие производители так и делают, но это требует времени.

    Путин рассказал, что китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка не только в России, и качество растет. Кроме того, он считает, что надо создавать в России отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно.

    Также, говоря об отечественных автомобилях, Путин отметил, что считает «Аурусы» дорогими, но это связано с их количеством.

    Президент рассказал, что ОАЭ нравятся «Аурусы», которые уже начали собирать в этой стране.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 16:18
    Путин: Надо верить в великий русский народ

    Путин признался, что предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам

    Путин: Надо верить в великий русский народ
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин признался, что если бы была возможность вернуться в прошлое, предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам.

    «Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ». От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров», – сказал Путин во время прямой линии.

    Он добавил, что дал бы себе напутствие верить в русский народ.

    «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России», – подчеркнул президент в завершении пресс-конференции. 

    Коментарии (34)
    14 декабря 2023, 16:17
    Путин назвал полной чушью обвинения в сокращении поставок газа в Европу
    Путин назвал полной чушью обвинения в сокращении поставок газа в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обвинения в адрес России в том, что она якобы сократила поставки газа в Европу, являются полной чушью, заявил президент Владимир Путин.

    «Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит», – передает слова Путина РИА «Новости».

    При этом то, что Европа недополучает газ, Путин назвал «не нашей проблемой».

    «То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод «Ямал – Европа» – это сделала Польша, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины – это сделала Украина, и не мы взорвали «Северный поток – 1» и частично «Северный поток – 2», это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 14:58
    Путин объяснил кашель «шурованием» кондиционеров
    Путин объяснил кашель «шурованием» кондиционеров
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг постоянно прочищал горло, он объяснил это тем, что в помещении, где идет мероприятие, действуют кондиционеры.

    Глава государства, отвечая на вопросы, иногда прокашливался. В один момент он прервал ответ объяснением: «Кондиционеры шуруют».

    Также президент на пресс-конференции указал, что со стрессами ему помогает справляться чувство долга.

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    14 декабря 2023, 15:49
    Путина спросили о ликвидации МФО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда будут ликвидированы микрофинансовые организации.

    «А надо ли это делать? Если они злоупотребляют доверием людей – тогда их надо приводить в чувство. Вот это правда», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее ЦБ принял решение отменить послабление для СРО в сфере микрофинансирования.

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    14 декабря 2023, 16:14
    Путин ответил на вопрос, что читает в свободное время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос о том, что он читает.

    Путин пошутил, что придется перечитать Уголовный кодекс.

    В целом он отметил, что у него мало времени на чтение. Но, подчеркнул президент, на тумбочке у него лежит томик Лермонтова. По словам президента, это был гениальный человек, передает РИА «Новости».

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    14 декабря 2023, 16:01
    Путин об абортах: Права и свободы женщин должны соблюдаться
    Путин об абортах: Права и свободы женщин должны соблюдаться
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных запретах абортов в России, указал, что таких запретов в стране нет, и подчеркнул, что права и свободы женщин должны соблюдаться.

    «А запреты разве есть? Но почему говорят о какой-то вакханалии запретов, их же нет. Что касается всяких запретов. Вы знаете, я в этой связи сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения, и к увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», – сказал он.

    Президент пояснил, что знает позицию Русской православной церкви по этому вопросу, и отметил, что «другой позиции у Церкви быть не может», поскольку она борется за жизнь каждого человека.

    «Но в то же время я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду. Государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась, если бы женщины после того, как, узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины тоже должны соблюдаться», – подчеркнул Путин.

    По его мнению, решение проблемы лежит в двух областях. Это обращение к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Воспитание в том смысле, что «ребенок – это дар божий». И это лежит в сфере материального благосостояния, сказал президент.

    Он добавил, что нужно обратить внимание на женские консультации, «надо приводить там все в порядок».

    «Надо думать о том, как приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной надо думать. И третье. Нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы», – заключил глава государства.

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    14 декабря 2023, 16:32
    «Итоги года» с Путиным длились более четырех часов
    «Итоги года» с Путиным длились более четырех часов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Завершилась прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина, мероприятие длилось более четырех часов.

    Встреча с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты, передает ТАСС. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

    Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по смс, и на блиц-вопросы.

    Напомним, самая рекордно длинная конференция длилась в 2013 году, тогда президент отвечал на вопросы граждан почти пять часов.

    В этом году к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента поступило свыше 2 млн вопросов от россиян.

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    14 декабря 2023, 16:15
    Путин назвал непростой ситуацию с миграцией в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с миграцией в России, как и во многих других государствах, непростая, по разным подсчетам в стране живут более 10 млн трудовых мигрантов, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Путин отметил, что безработица в России находится на низком уровне, а потребность в рынке труда есть. «Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда», – сказал глава государства.

    Он указал на необходимость создания в России специального органа, который решал бы проблемы трудовой миграции в стране, используя комплексный подход.

    «Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы», – сказал президент. Он добавил, что это большая работа, в ходе которой нужно руководствоваться в первую очередь интересами граждан России.

    Говоря о социальной поддержке членов семей мигрантов, Путин отметил чувствительность вопроса, отметив, что закрывать глаза на это не стоит. «Я понимаю чувствительность этого вопроса, но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей – детей, жен мигрантов? Во что это превратится?» – сказал он. Он также добавил, что в России нужно создавать человеческие условия для мигрантов.

    Необходимо, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции народов России, подчеркнул Путин.

    В продолжение темы миграции российский лидер заявил, что этнический состав в США будет неизбежно меняться в сторону увеличения количества латиноамериканцев из-за массового потока мигрантов из этих стран.

    «Может быть нет такого массового потока, как количество мигрантов, которые направляется в страны Западной Европы из, скажем, Африки и Ближнего Востока, либо в США из Латинской Америки. Там из-за этого меняется и скоро поменяется этнический состав, соотношение этнических групп в тех же Штатах неизбежно будет меняться. Увеличение латиноамериканского населения (в США) неизбежно. Мы за этим должны внимательно следить», – сказал он.

    Ранее Путин заявил о необходимости работать над поддержкой семьи.

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    14 декабря 2023, 21:47
    Депутат Госдумы: Лишение свободы за экономические преступления невыгодно для государства

    Депутат Госдумы Олег Леонов: За экономические преступления не надо лишать свободы

    Депутат Госдумы: Лишение свободы за экономические преступления невыгодно для государства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При выполнении ряда условий за экономические преступления не надо лишать свободы. Нужно применять жесткие финансовые взыскания. Тогда пострадавшие получат возмещение, а государство – налоги и штрафы. А сам человек продолжит работать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Леонов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что «оторопевает», когда за экономические преступления людей осуждают на 15 лет.

    «Я уже два с половиной года, и вообще все депутаты от фракции «Новые люди», говорим о том, что за экономические преступления – конечно, при выполнении ряда условий – не надо лишать свободы. Это вредно и для самих фигурантов, и для государства невыгодно», – подчеркнул Олег Леонов, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

    «Если это экономическое преступление, то человек, безусловно, должен возместить весь ущерб, который он нанес. Может не в 100% размере, а в большем – учитывая моральный ущерб и всевозможные компенсации. И, естественно, он должен будет выплатить штраф – кратный или десятикратный. Чтобы никогда в будущем ни у него, ни у кого другого не возникло желания совершать такие преступления», – пояснил парламентарий.

    «Надо ли конфисковать имущество или нет – вопрос дискуссионный. Но человек точно должен финансово быть наказан. При этом у него должна остаться возможность работать, заниматься своим бизнесом, приносить доход своей семье и государству, чтобы не страдала семья, чтобы не страдала налоговая система. Потому что сейчас, когда человека сажают, его производство разваливается. А речь порой идет о серьезных заводах, которые работают по гособоронзаказу», – заметил он.

    «В итоге, если мы применим жесткие финансовые взыскания, тогда те, кому ущерб нанесен, получают возмещение; и государство получает кратно больше налогов, штрафов. И человек понимает, что так нельзя, но продолжает работать, а экономика государства не страдает», – добавил депутат.

    «И это касается не только наказания за экономические преступления, а еще и системы их взыскания. То есть человек обязательно должен заплатить установленные судом взыскания и штрафы. У него не должно быть возможности избежать их. Не должно быть так, что он переписал свое имущество на маму, на тещу, и у него самого из имущества остается только дачный домик без удобств», – отметил спикер.

    При этом Леонов отметил, что наказание должно быть неизбежным, а поэтому нынешние механизмы взыскания тоже нуждаются в коррекции. «Также может быть введена солидарная ответственность, когда во взысканиях задействованы какие-либо поручители по преступным сделкам и прочее. В общем, поле для усовершенствований законодательства в этой части очень и очень широко», – резюмировал Леонов.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что «оторопевает», когда за экономические преступления людей осуждают на срок в 14–15 лет, но пока закон существует, его надо выполнять.

    «Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу же, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, это очевидно», – сказал президент.

    Вместе с тем Путин отметил, что во многих странах складываются сроки за экономические преступления: налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, в результате люди получают запредельные сроки.

    «Но почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей, адекватной, как считают законодатели, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности», – подчеркнул президент РФ.

    В качестве примера президент привел бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которому прокуратура затребовала 19,5 года лишения свободы. По словам Путина, много это или мало, должен подумать законодатель.

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    14 декабря 2023, 15:06
    Путин в шутку посоветовал журналисту заводить детей ради доступа к плоским тарифам
    Путин в шутку посоветовал журналисту заводить детей ради доступа к плоским тарифам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посоветовал журналисту из Магадана заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты.

    Журналист отметил, что жителям Магаданской области, которые не получают никаких льгот, в том числе детских, недоступны льготные авиаперевозки. Он поинтересовался, возможно ли расширить число субсидированных направлений для жителей Дальнего Востока.

    «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    При этом глава государства подтвердил, что плоские тарифы «Аэрофлота» будут продлены в конце года.

    «Что касается плоских тарифов. Во-первых, я хочу сказать, что они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с «Аэрофлотом». Мы продлим, безусловно», – передает его слова ТАСС.

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    14 декабря 2023, 15:00
    Путин обещал проверить информацию о стоимости проезда по трассе Москва – Казань

    Путин пообещал проверить информацию о высокой стоимости проезда по трассе М-12 Москва – Казань

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин, выступая на прямой линии и пресс-конференции, пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва-Казань.

     «Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тыс. рублей. Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от Москвы до Казани может составить около 6 тысяч рублей.

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      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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