  • Новость часаОрбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана
    Шольц отправил Орбана за кофе перед голосованием по Украине
    На памятнике Советской армии в Софии «обезглавили» все фигуры
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной»
    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе
    Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    Москва собралась запретить поставки урана в США
    В России впервые лишили гражданств за уклонение от воинского учета
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 11:22

    В России запустили акцию с письмами ветеранов участникам СВО

    «Комитет семей воинов Отечества» запустил акцию с письмами ветеранов участникам СВО

    «Комитет семей воинов Отечества» к Новому году запустил акцию «От солдата Великой Отечественной солдату России» с письмами ветеранов участникам СВО.

    «Мы объединяем поколения и шлем слова поддержки и благодарности солдатам. Мы хотим передать нашим защитникам тепло домашнего очага и поддержку от тех, кто выиграл войну!» – говорится в сообщении в Telegram-канале «Комитета семей воинов Отечества».

    Здесь процитированы строки из письма ветерана ВОВ Игоря Вольфовича Рыжика (1924 г.р.), капитана 1 ранга, которые за год облетели весь фронт. Он написал российскому солдату, как себе в том холодном 1942-м. «И я пишу Вам дорогие, родные, храбрые воины нашей страны... Уничтожьте врага так, чтобы зло не возродилось. Не нужно жестокости, но и пощады для них не должно быть».

    Письма бойцы, защищающие рубежи Отечества, ждут и сейчас, в канун нового 2024 года,

    «Мы собираем письма солдатам России на фронт от ветеранов Великой Отечественной войны. С пожеланиями и новогодними поздравлениями. Это может быть текст, голосовое сообщение, видео или просто фото ветерана с его подписью. Мы готовы принимать письма по всей России, и каждое из них дойдет до наших бойцов СВО», – отметили в «Комитете семей воинов Отечества».

    «Мы помним и чтим подвиг Героев Великой Отечественной войны, верим и гордимся сегодняшними воинами СВО. И знаем, что они делают для нашей страны», – подчеркнули активисты.

    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    В Киеве прозвучали мощные взрывы
    @ Eugene Titov/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

    Коментарии (23)
    12 декабря 2023, 20:33
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец с позывным «Бабка», который, будучи раненым, десять дней пролежал в поле в зоне СВО, рассказал, как ему удалось выжить.

    Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».

    После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.

    «Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    Коментарии (65)
    13 декабря 2023, 01:19
    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США

    Bloomberg: Зеленский не ответил на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США

    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, он лишь пожал плечом, сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Журналист сообщила, что на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом она спросила президента Украины, сможет ли Киев победить без дальнейшей поддержки США. По ее словам, не дав ответа, он слегка пожал плечом, передает ТАСС.

    Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.

    Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (10)
    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (25)
    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

    Коментарии (8)
    13 декабря 2023, 05:49
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
    @ Andy Dean/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против спецоперации.

    Холдингом управляли экс-министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, полностью запретив их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма», Ефименко использовал ресурсы компании для поставок дронов и обмундирования ВФУ.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. Сразу после этого она улетела в ОАЭ. Соглсно данным прокуратуры, ей принадлежало более 96% капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс».

    В иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, членам экстремистского объединения «создает серьезную угрозу безопасности государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, боевых машин десанта и пехоты.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 16:03
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются», заявили в Минобороны России.

    Сообщается, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, передает ТАСС.

    По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет штурмовым подразделениям ВС России продвигаться вперед. Также артиллерия ВС России на Южно-Донецком направлении продолжает наращивать интенсивность ударов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных.

    Коментарии (26)
    13 декабря 2023, 07:10
    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год

    Владимир Зеленский в США заявил, что Россия за год якобы не заняла ни одного поселка

    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка».

    Зеленский в интервью Fox News сообщил, что Россия с начапла года якобы не заняла ни одного украинского поселка. По его словам, «это самое важное, чтобы понять, что происходит», передает РИА «Новости».

    Ранее в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название – Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении.

    В конце ноября стало известно об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (8)
    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

    Коментарии (69)
    13 декабря 2023, 23:53
    В Словакии предупредили о последствиях вылетов украинских F-16 с баз НАТО

    Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

    Tекст: Вера Басилая

    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Россией являются красной линией и приведут к Третьей мировой войне, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что, по мнению российской стороны, западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей, что для для Москвы является красной линией. Он предупредил, что эскалация может привести к Третьей мировой войне и призвал Словакию придерживаться мира, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

    Коментарии (7)
    12 декабря 2023, 22:12
    Сенатор назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»

    Сенатор Шмитт заявил, что Зеленский на встрече с конгрессменами не рассказал ничего нового

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США, республиканец Эрик Шмитт

    «Все то же старье, ничего нового», – приводит слова сенатора газета The New York Times, передает РИА «Новости».

    Шмитт также заявил, что сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины, вместо того, чтобы говорить с президентом США о безопасности американских границ.

    Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 02:28
    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»

    Байден поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно»

    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно», сообщает CNN.

    Если раньше президент США обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться «столько, сколько потребуется», то на пресс-конференции он заявил, что США «продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно», передает CNN.

    CNN пишет, что это говорит о сдвиге, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с конгрессменами ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось.

    Байден по итогам встречи с Зеленским подчеркнул, что США продолжат поставлять Украине оружие так долго, как это возможно, но возможности ограничены.

    Коментарии (10)
    12 декабря 2023, 13:35
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Александра Юдина

    Международный валютный фонд составил негативный, позитивный и базовый сценарии развития Украины, в первом случае ВВП страны упадет на 5%, а ВСУ будут вынуждены прекратить огонь к 2025 году, следует из доклада МВФ.

    Уточняется, что негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года, так как ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения, передает РБК.

    При этом в базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года, а если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году.

    Кроме того, согласно положительному сценарию, экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности, однако в таком сценарии нет пункта про конец конфликта.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    Коментарии (10)
    Главное
    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ у Синьковки
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина
    Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года
    Суд заочно приговорил режиссера Вырыпаева за фейки об армии
    Отца устроившей стрельбу в гимназии Брянска школьницы освободили из-под стражи
    Лобода решила не отказываться от песен на русском языке

    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет

    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана

    На саммите ЕС сенсация: его лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать. Премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает махать кулаками после драки, но шанс сказать Киеву «нет» им упущен. Как Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    В европейской русофобии забрезжил просвет

    Впервые с начала СВО высокопоставленный парламентарий одной из стран НАТО и ЕС по-дружески встретился с российским послом. И более того, заявил, что «для меня было честью принять посла России... РФ не является нашим врагом». О какой стране и политике идет речь и какое значение это может иметь для продвижения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............