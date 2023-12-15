В России запустили акцию с письмами ветеранов участникам СВО

«Комитет семей воинов Отечества» запустил акцию с письмами ветеранов участникам СВО

«Мы объединяем поколения и шлем слова поддержки и благодарности солдатам. Мы хотим передать нашим защитникам тепло домашнего очага и поддержку от тех, кто выиграл войну!» – говорится в сообщении в Telegram-канале «Комитета семей воинов Отечества».

Здесь процитированы строки из письма ветерана ВОВ Игоря Вольфовича Рыжика (1924 г.р.), капитана 1 ранга, которые за год облетели весь фронт. Он написал российскому солдату, как себе в том холодном 1942-м. «И я пишу Вам дорогие, родные, храбрые воины нашей страны... Уничтожьте врага так, чтобы зло не возродилось. Не нужно жестокости, но и пощады для них не должно быть».

Письма бойцы, защищающие рубежи Отечества, ждут и сейчас, в канун нового 2024 года,

«Мы собираем письма солдатам России на фронт от ветеранов Великой Отечественной войны. С пожеланиями и новогодними поздравлениями. Это может быть текст, голосовое сообщение, видео или просто фото ветерана с его подписью. Мы готовы принимать письма по всей России, и каждое из них дойдет до наших бойцов СВО», – отметили в «Комитете семей воинов Отечества».

«Мы помним и чтим подвиг Героев Великой Отечественной войны, верим и гордимся сегодняшними воинами СВО. И знаем, что они делают для нашей страны», – подчеркнули активисты.