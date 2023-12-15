Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
В Москве побит 150-летний рекорд высоты сугробов
Тишковец: В Москве высота сугробов достигла 150-летнего максимума
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за 150 лет: за прошедшие сутки высота сугробов выросла до 49 см, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила – 38 см, МГУ – 49 см, Балчуг – 43 см, в Тушино – 40 см, при норме 15 см, таких значений 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю метеонаблюдений, передает ТАСС. Тишковец напомнил, что в 1919 году снегомерная линейка в Москве показала 32 см.
Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что в столице в четверг и пятницу ожидаются сильные снегопады.