Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

Tекст: Илья Абрамов

«У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

«Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

«Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

«Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.