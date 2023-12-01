Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
После прекращения перемирия в Газе погибли 178 человек
Минздрав Палестины сообщил о гибели 178 человек в Газе после прекращения перемирия
При ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
В минздраве уточнили, что в результате ударов Израиля после прекращения перемирия число погибших в секторе Газа возросло до 178 человек, 589 человек ранены, в основном пострадали дети и женщины, передает Ura.ru.
Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.
Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.