После прекращения перемирия в Газе погибли 178 человек

Минздрав Палестины сообщил о гибели 178 человек в Газе после прекращения перемирия

Tекст: Вера Басилая

В минздраве уточнили, что в результате ударов Израиля после прекращения перемирия число погибших в секторе Газа возросло до 178 человек, 589 человек ранены, в основном пострадали дети и женщины, передает Ura.ru.

Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.