Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.9 комментариев
Лавров напомнил Израилю о законах ведения войны
Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС, но необходимо помнить, что законы войны никто не отменял, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
По словам Лаврова, звучат заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС, но необходимо помнить то, что законы ведения войны никто не отменял, передает ТАСС.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.