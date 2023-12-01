Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе

Кирби: Перемирие в секторе Газа сорвалось из-за действий ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

Кирби заявил, что пауза закончилась из-за ХАМАС, которое не предоставило список заложников для продления перемирия, передает ТАСС.

Он также отметил, что необходимо восстановить объем гуманитарной помощи до того уровня, каким он был до перемирия, когда прибывало по несколько сотен грузовиков с помощью в день.

Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.