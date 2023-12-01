Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.8 комментариев
Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе
Кирби: Перемирие в секторе Газа сорвалось из-за действий ХАМАС
США работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа и обвинили движение ХАМАС в срыве перемирия, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что пауза закончилась из-за ХАМАС, которое не предоставило список заложников для продления перемирия, передает ТАСС.
Он также отметил, что необходимо восстановить объем гуманитарной помощи до того уровня, каким он был до перемирия, когда прибывало по несколько сотен грузовиков с помощью в день.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.
Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.