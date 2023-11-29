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В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.
Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.
Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.