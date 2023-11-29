В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину

Tекст: Ольга Никитина

Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.