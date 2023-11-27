Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС

Tекст: Ольга Никитина

Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.

По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.

Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.

Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.