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Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС
Израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам, сообщают израильские СМИ. Позднее заложник был освобожден благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.
По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.
Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.
Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.