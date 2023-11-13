Эксперт: Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы

Востоковед Семенов: Для эвакуации россиян Москва хорошо выстроила координацию с Египтом, ХАМАС и Израилем

Tекст: Олег Исайченко

«По некоторым данным, их около тысячи человек. Поэтому прошедший этап эвакуации – это начало длительного процесса», – рассказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

«Некоторым людям сложно добраться до погранперехода, так как многие районы простреливаются и находятся под ударами. В связи с этим само по себе создание коридоров для сбора людей у погранперехода – это весьма сложное дело. Я думаю, данный процесс будет продолжаться и все пройдет успешно», – отметил он.

«Сейчас с нашей стороны все делается максимально точно и своевременно – кому-то оказывается медпомощь, кому-то помогают вещами первой необходимости. Также хорошо выстроена система координации всех сторон – России, Египта, ХАМАС и Израиля. Важно, чтобы во время перехода людей не наносились авиаудары, и этот вопрос решается. К слову, без Египта этот вопрос вряд ли был бы решен столь успешно», – подчеркнул спикер.



В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.



Российская сторона рассчитывает, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что усилия российских дипломатов не окончены. Процесс, по его словам, сопровождается очень напряженной работой. Для того чтобы все желающие получили возможность покинуть сектор Газа, предстоит еще многое сделать, передает ТАСС слова Пескова.

В Минздраве РФ сообщили, что состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонной беседе с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси обсудил вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщает Кремль. Глава государства также отмечал, что Россия со своей стороны готова помочь всем россиянам, которые хотят срочно покинуть эти территории.