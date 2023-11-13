В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.
Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.
В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.
Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».
В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.