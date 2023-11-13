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    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    18 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    36 комментариев
    13 ноября 2023, 16:20

    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    13 ноября 2023, 04:59
    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У пригласившей палестинку на сцену Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На климатическом митинге в Амстердаме мужчина, недовольный тем, что Грета Тунберг пригласила на сцену палестинку, отобрал у экоактивистки микрофон, сообщают СМИ.

    Приглашенная Тунберг палестинка обвиняла Израиль в геноциде. Мужчина, который отнял микрофон у Тунберг, выразил возмущение, заявив, что пришел принять участие в «климатическом митинге» и не хочет «слушать про политику». Его увела охрана, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Напомним, Армия обороны Израиля раскритиковала Тунберг за поддержку Палестины. Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке из-за поддержки ее Палестины.

    Коментарии (18)
    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

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    12 ноября 2023, 19:32
    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Гутерриш: С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН, заявил в интервью CNN генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

    Он также указал, что не считает, что ооновцы сегодня уже в безопасности, так как число погибших растет каждый день, передает РИА «Новости».

    Ранее Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

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    12 ноября 2023, 18:51
    Макрон объяснил президенту Израиля слова об израильских ударах по Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

    Офис Герцога сообщил, что Макрон объяснил, что его комментарии в ходе интервью касались гуманитарной ситуации, которая остается важной проблемой для него и многих стран. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что важно найти и оказать помощь в поиске гуманитарных решений для граждан в Газе, передает РИА «Новости».

    Также Макрон поддержал право Израиля на самооборону.

     Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

    Коментарии (5)
    12 ноября 2023, 17:36
    Эрдоган предрек конец политической карьеры Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьера Израиля Беньямина Нетаньяху ждет конец политический карьеры, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган предрек, что Нетаньяху «ждут совсем другие дни», передает РИА «Новости».

    «Скорбь детей тебя не реабилитирует. Нетаньяху, ты когда-нибудь уйдешь. Не навлекай на себя проклятия угнетенных», – сказал турецкий лидер.

    Ранее Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.


    Коментарии (4)
    12 ноября 2023, 17:09
    В Ливане заявили, что Израиль ведет войну на истощение

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар.

    Он подчеркнул, что зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы. Министр добавил, что это война «ведущая к прекращению экономической и социальной жизни», передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиле заявили, что «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа, поплатятся все жители Ливана.

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    12 ноября 2023, 17:58
    Нетаньяху пообещал минимизировать потери среди мирных жителей в Газе

    Нетаньяху: Израиль стремится минимизировать потери среди мирного населения в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Власти Израиля стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху CNN, Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения. По его словам, после начала наземной операции Израиля число погибших среди мирного населения сократилось, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.

    5 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 9,7 тыс., среди них 4,8 тыс. детей, ранения получили более 24,8 тыс. человек.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2023, 05:55
    Нетаньяху счел «сопутствующие потери» неизбежными в любой «легитимной войне»

    Нетаньяху назвал «сопутствующие потери» среди мирного населения неизбежными в любой «легитимной войне»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль ведет войну с террористами, а жертвы среди мирного населения – это неизбежные «сопутствующие потери», заявил глава правительства страны Беньямин Нетаньяху.

    Как заверил Нетаньяху, Израиль предпринимает все усилия, чтобы удары были «нацелены на террористов». Однако, по его словам, «мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда» оказываются «так называемыми сопутствующими потерями» и «непреднамеренными жертвами», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Нетаньяху утверждает, что с развитием наземной операции число таких жертв «неуклонно снижается», так как мирное население Газы покидает районы, где идут бои. Нетаньяху заверил, что Израиль стремится минимизировать жертвы среди мирных жителей.

    По его словам, только войска Израиля способны «гарантировать, что ХАМАС, терроризм, снова не появятся и не захватят власть в Газе». Нетаньяху заявил, что палестинский анклав необходимо «демилитаризировать и дерадикализировать».

    Кроме того, он обещал, что после того, как конфликт завершится, «будет проведено тщательное расследование» в связи с провалом Израиля при нападении ХАМАС. По его словам, всем придется ответить на «очень сложные вопросы».

    Напомним, Нетаньяху заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС. Израильский политолог Саймон Ципис заявил, что есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях.

    Коментарии (12)
    12 ноября 2023, 17:14
    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валентина Григоренко

    Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду военных целей ливанского шиитского движения «Хезболла» в ответ на обстрелы израильской территории, сообщила армейская пресс-служба.

    Как указали в пресс-службе, в ответ на обстрелы сегодня Израиля истребители ЦАХАЛа ударили по ряду террористических объектов «Хезболлы» в Ливане. Отмечается, что Израиль поразил военную инфраструктуру, которую использует «Хезболла» для управления своей террористической деятельностью, передает ТАСС.

    В субботу истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду объектов вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Ранее сторонники «Хезболлы» заявили о подбитии почти 120 израильских танков.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    44 комментария


    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 09:09
    Полянский: Конфликт в Газе обнажил двойные стандарты Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль», передает РИА «Новости».

    Россия осуждает действия радикальной группировки ХАМАС, но также осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем, отметил российский дипломат.

    Полянский сообщил, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    В Кремле ранее заявляли, что динамика на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 20:25
    ЦАХАЛ заявил о передаче топлива больнице «Аш-Шифа»

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля заявила, что передала больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 300 литров топлива, но палестинское движение ХАМАС помешало медицинскому учреждению получить его.

    В сообщении армии говорится, что передача топлива состоялась в воскресенье утром. Тогда военнослужащие прибыли к входу в больницу и разместили 300 литров топлива. Позже ЦАХАЛ получил доказательства того, что представители ХАМАС препятствовали получению топлива, передает РИА «Новости».

    В субботу Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2023, 18:28
    Салливан: США не хотят, чтобы боевые действия распространились на больницы сектора Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа, сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он подчеркнул, что «это нарушение законов войны – прикрываться гражданским населением как живым щитом или использовать больницы в военных целях». При этом Салливан указал на то, что США все равно не хотят видеть боев в больнице, где под перекрестный огонь попадут невинные люди, передает РИА «Новости».

    По словам Салливана, тактика ХАМАС не уменьшает ответственности Израиля за защиту гражданского населения.

    В субботу Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 22:55
    Вылет Ил-76 с эвакуированными из Газы россиянами запланирован на понедельник

    Вылет из Каира спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на понедельник

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетит из Каира в понедельник, сообщил источник в столице Египта.

    Вылет первого спецрейса запланирован на 14.00 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что 70 россиян пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, после чего колонна выдвинулась в Каир, где развернут оперативный штаб.


    Коментарии (0)
    13 ноября 2023, 09:31
    MWM: Израиль может не передать Финляндии системы ПВО «Праща Давида»

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщают американские СМИ.

    Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки все чаще подвергается сомнению из-за эскалации конфликта, пишет американский журнал Military Watch.

    В статье говорится, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности, передает РИА «Новости».

    Как отмечает американское издание, Израиль в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболла» будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида».

    Накануне пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.

    Коментарии (4)
    13 ноября 2023, 03:46
    Эвакуированные из Газы россияне прибыли в Каир

    Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта, сообщают информационные агентства.

    Их привезли в один из отелей, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что вылет из Каира спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на понедельник.

    Коментарии (0)
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