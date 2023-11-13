Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Tекст: Валентина Григоренко

Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.