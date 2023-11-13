Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
В Кремле выразили надежду на продолжение эвакуации россиян из Газы
Песков: Россия рассчитывает на продолжение эвакуации российских граждан из сектора Газа
Российская сторона рассчитывает, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что усилия российских дипломатов не окончены. Процесс, по его словам, сопровождается очень напряженной работой. Для того чтобы все желающие получили возможность покинуть сектор Газа, предстоит еще многое сделать, передает ТАСС слова Пескова.
Он также приветствовал содействие, оказанное российским ведомствам всеми вовлеченными сторонами для эвакуации граждан России из сектора Газа.
В Минздраве ранее сообщили, что состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное, они допущены к перелету в Москву.