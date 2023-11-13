Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян
Минздрав: Состояние эвакуированных из сектора Газа россиян удовлетворительное
Состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное, они допущены к перелету в Москву, сообщили в Минздраве.
В ведомстве сообщили, что среди 70 россиян есть одна женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет. Самому младшему из детей – три месяца, передает ТАСС.
В полете из Каира в Москву россиян будут сопровождать медики.
Ранним утром понедельника поступило сообщение, что группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта.