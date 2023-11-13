В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян

Минздрав: Состояние эвакуированных из сектора Газа россиян удовлетворительное

Tекст: Ольга Никитина

В ведомстве сообщили, что среди 70 россиян есть одна женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет. Самому младшему из детей – три месяца, передает ТАСС.

В полете из Каира в Москву россиян будут сопровождать медики.

Ранним утром понедельника поступило сообщение, что группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта.