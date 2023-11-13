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    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    21 комментарий
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    22 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    13 ноября 2023, 03:46

    Эвакуированные из Газы россияне прибыли в Каир

    Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта, сообщают информационные агентства.

    Их привезли в один из отелей, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что вылет из Каира спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на понедельник.

    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 17:33
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе

    Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе

    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа, война в анклаве не может быть классифицирована как самооборона, следует из проекта итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.

    В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.

    В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 12:09
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ожесточенных боев палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По данным агентства Tasnim, палестинские бойцы дали отпор ЦАХАЛ на более чем пяти направлениях в городе Газа, передает RT. Сообщается, что в результате построения мощной линии обороны было остановлено продвижение армии Израиля к больнице «Аш-Шифа», несколько израильских военнослужащих погибли.

    Накануне школа «Аль-Бурак» в секторе Газа подверглась обстрелу, погибли 25 человек.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 20:43
    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС

    Министр Хатиб: США потерпели поражение на Ближнем Востоке из-за операции ХАМАС

    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ХАМАС привела к поражению США на Ближнем Востоке, американской администрации придется изменить политический курс в регионе, заявил министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.

    Хатиб отметил, что гегемония американской власти, которая оказывала поддержку Израилю пала и позорно ушла из региона. Министр, как передает иранское государственное агентство IRNA, также указал на то, что США потерпели гораздо большую неудачу, чем сам Израиль, передает РИА «Новости».

    По словам Хатиба, неудача в Израиле изменит политические методы США на Ближнем Востоке.

    Ранее CNN сообщила, что дипломаты США предупредили американское правительство, что поддержка Израиля испортит отношения с «целым поколением арабов».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему поддержка Израиля создает для президента США Джо Байдена проблемы внутри страны.

    Коментарии (6)
    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

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    11 ноября 2023, 15:30
    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа

    Президент Турции Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа

    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа
    @ Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

    Эрдоган напомнил, что когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, в то время, как в секторе Газа погибли почти 20 тыс. человек, и никто не сказал ни слова, передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер назвал поведение западных стран, не призывающих Израиль к прекращению огня, «трусостью» и «отсутствием совести», а их молчание «постыдным».

    Эрдоган также подчеркнул, что итоги голосования ГА ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показали, что поддерживающие Израиль страны в меньшинстве. По его словам, за резолюцию высказалась 121 страна, что показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и исламских стран, посвященных ситуации в секторе Газа.

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение», которое поможет прекратить нападения Израиля в Газе.

    Коментарии (2)
    10 ноября 2023, 06:19
    Эвакуация россиян из Газы запланирована на пятницу

    Rafah Online сообщил о запланированной на пятницу эвакуации из сектора Газа 85 граждан России

    Эвакуация россиян из Газы запланирована на пятницу
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу через КПП «Рафах» первые 85 россиян покинут сектор Газа, сообщило управление погранпереходов палестинского анклава.

    Как следует из опубликованного ведомством документа, эвакуируемые должны прибыть к КПП в 7.00. В список на эвакуацию в Египет включены 85 граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rafah Online.

    Представитель КПП «Рафах» подтвердил, что «594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП», в том числе «85 человек, имеющих российское гражданство».

    Напомним, в среду израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами посла.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 19:48
    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа

    Замглавы МИД Богданов: Эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, это три дня максимум, все зависит от пропускной способности самого КПП, передает ТАСС.

    Он также добавил, что работа Рафаха была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее сообщалось, что в пятницу через КПП Рафах первые 85 россиян покинут сектор Газа.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.

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    11 ноября 2023, 14:21
    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»

    Движение ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран помочь прекратить агрессию в Газе

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»
    @ Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира принять «историческое решение», которое поможет прекратить способствующее прекращению израильской агрессии в секторе Газа, говорится в заявлении организации.

    ХАМАС призвало глав арабских и исламских государств задействовать «все их возможности» и надавить на администрацию США, которая «несет прямую ответственность за геноцид в секторе Газа», передает ТАСС.

    Напомним, два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 19:15
    Появились сообщения об окружении Израилем больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Al Arabiya: Армия Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС, сообщил канал al Arabiya.

    Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, и ЦАХАЛ пойдет «в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру», передает РИА «Новости».

    На сайте «Врачей без границ» (MSF) сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» в Газе. По данным организации, израильская армия сутки безжалостно бомбила больницы в анклаве, несколько ударов было по родильному и амбулаторному отделениям «Аль-Шифа», что привело к многочисленным смертям и травмам.

    В сообщении также указывается, что сотрудники больницы видели, как попали под обстрел люди, которые пытались ее покинуть.

    В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами, и назвали ситуацию в «Аль-Шифе» «поистине катастрофической».

    Главы миссии MSF на палестинских территориях Энн Тейлор призвал израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы.

    Между тем, в ЦАХАЛ опровергли, что Армия обороны Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» и обстреливает ее. Полковник Моше Тетро заявил, что бои идут между силами армии и ХАМАС рядом с больницей, ударов по больнице не было.

    Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.

    Ранее сообщалось, что палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    11 ноября 2023, 16:22
    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю

    Президент Ирана Раиси: Иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю

    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский президент Эбрахим Раиси выразил благодарность палестинскому движению ХАМАС за его сопротивление израильской армии и указал на отсутствие альтернатив этой борьбе.

    «Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление израильскому режиму», – сказал иранский лидер в ходе экстренного саммита по ситуации в секторе Газа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Раиси потребовал от Израиля незамедлительно остановить огонь в Газе, вывести оттуда войска и призвал к суду над «сионистами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа». Иранский президент указал на необходимость «прекращения торговли и сотрудничества мусульманских государств с сионистским образованием» и предложил бойкотировать его товары.

    Ранее король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 06:20
    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Премьер Израиля Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

    Нетаньяху заявил в социальной сети X, что ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле, передает РИА «Новости».

    По словам политика, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, призывает их покинуть районы боевых действий, а в палестинском движении ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить перемещения людей в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита.

    «Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль», – заявил Нетаньяху.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 04:59
    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа

    Президент Франции Макрон: Бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания

    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бомбардировки израильской армии по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си призвал Израиль остановиться, передает ТАСС.

    «Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно», – сказал Макрон.

    При этом французский политик отметил, что он – «не судья», чтобы говорить о том, нарушает ли ЦАХАЛ законы и обычаи войны.

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    По словам президента Франции, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь, чтобы защитить мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к террористам.

    Макрон подчеркнул, что ответные действия Израиля и принимаемые им меры по борьбе с терроризмом должны отвечать нормам международного права.

    Макрон также особо подчеркнул, что осуждает нападение радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. При этом, по его словам, «для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение».

    Напомним, 24 октября Макрон совершил визит в Израиль.

    Коментарии (3)
    10 ноября 2023, 09:58
    Дипломаты США увидели риск испортить отношения с «целым поколением арабов»

    CNN: Дипломаты США предупредили Вашингтон о рисках помощи Израилю

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержка Израиля ухудшит отношения Соединенных Штатов с арабскими странами на целое поколение – с таким предостережением выступило посольство США в Омане. Содержание обращения дипломатов в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР раскрыли американские СМИ.

    Выбранная Вашингтоном политика на ближневосточном направлении, по оценке дипломатов, приводит к тому, что Вашингтон «теряет поддержку целого поколения арабов», передает ТАСС сообщение телеканала CNN.

    Кроме того, по оценке сотрудников посольства США в Омане, Белый дом «сильно проигрывает в информационном поле». Вашингтон, как уверены в арабском мире, несет «материальную и моральную ответственность» за поддержку Израиля, что арабскими странами может расцениваться как «военные преступления».

    По данным CNN, с такими предостережениями выступали и другие посольства США в регионе. Так, посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты (название не уточняется), в котором говорилось, что «жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

    В радикальном палестинском движении ХАМАС ранее заявляли, что прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной».

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    11 ноября 2023, 21:57
    В Баварии приравняли пропалестинский лозунг к нацистским

    Suddeutsche Zeitung: Прокуратура Баварии приравняла пропалестинский лозунг к нацистским

    Tекст: Вера Басилая

    Лозунг «От реки до моря Палестина будет свободна» подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским девизам, лозунгам СС, сообщила Suddeutsche Zeitung.

    Старший прокурор Мюнхена Андреас Франк заявил, что любой, кто публично использует пропагандистские материалы запрещенных организаций, будет привлечен к ответственности, передает РИА «Новости».

    Уголовное наказание также грозит за публичную демонстрацию зеленых повязок, на которых белыми буквами написано «Рыцари бригад Кассам»,  и флага ХАМАС.

    Ранее министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране движения ХАМАС и организации «Самидун» поддерживающей пропалестинские протесты.

    До этого парламент Нидерландов признал лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной» призывом к насилию.

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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