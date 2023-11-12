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    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    21 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 22:55

    Вылет Ил-76 с эвакуированными из Газы россиянами запланирован на понедельник

    Вылет из Каира спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на понедельник

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетит из Каира в понедельник, сообщил источник в столице Египта.

    Вылет первого спецрейса запланирован на 14.00 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что 70 россиян пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, после чего колонна выдвинулась в Каир, где развернут оперативный штаб.


    12 ноября 2023, 11:56
    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»

    МО: Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро

    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
    @ Nir Alon/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.

    По сообщению ведомства, генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию, стоимость соглашения оценивается в 317 млн евро, передает ТАСС.

    Ранее США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

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    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

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    12 ноября 2023, 02:59
    Спикер Палаты представителей США предложил оставить Украину и Израиль без денег

    Спикер Палаты представителей США предложил законопроект о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства Соединенных Штатов в отрыве от помощи Израилю и Украине, сообщило издание The Hill.

    В статье говорится, что Джонсон в беседе с представителями Республиканской партии в Палате представителей в субботу заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств Соединенных Штатов, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что представленный спикером Палаты представителей законопроект не предусматривает выделения Конгрессом США финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

    Американское издание Politico в свою очередь отмечает, что предложение Джонсона уже подвергли критике однопартийцы спикера Палаты представителей, что снижает шансы на то, что законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса США, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

    Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса», передает РИА «Новости».

    Она призвала республиканцев перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате над предотвращением шатдауна.

    Накануне в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине.

    Напомним, 3 ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины.

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    12 ноября 2023, 08:56
    ЦАХАЛ предупредил о попытках вывезти заложников из Газы под видом беженцев

    ЦАХАЛ: ХАМАС может попытаться вывезти заложников из Газы под видом беженцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

    Как заявил Конрикус, он не может вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции, но ЦАХАЛ известно об этой проблеме, передает ТАСС.

    Конрикус указал, что в СМИ была информация о том, что израильские военные, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди покидающих северные районы сектора Газа беженцев и кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно.

    «Я не могу сообщить каких-либо деталей о том, что мы делаем или не делаем. Никаких блокпостов нет, однако предпринимается большое количество других усилий для мониторинга и предотвращения этого», – добавил Конрикус.

    Ранее канал Al Hadath сообщил, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

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    12 ноября 2023, 19:32
    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Гутерриш: С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН, заявил в интервью CNN генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

    Он также указал, что не считает, что ооновцы сегодня уже в безопасности, так как число погибших растет каждый день, передает РИА «Новости».

    Ранее Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

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    12 ноября 2023, 18:51
    Макрон объяснил президенту Израиля слова об израильских ударах по Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

    Офис Герцога сообщил, что Макрон объяснил, что его комментарии в ходе интервью касались гуманитарной ситуации, которая остается важной проблемой для него и многих стран. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что важно найти и оказать помощь в поиске гуманитарных решений для граждан в Газе, передает РИА «Новости».

    Также Макрон поддержал право Израиля на самооборону.

     Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

    Коментарии (5)
    12 ноября 2023, 13:52
    Через КПП «Рафах» в Египет перешли более 60 россиян
    Через КПП «Рафах» в Египет перешли более 60 россиян
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 60 граждан России эвакуированы из сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По сообщению МЧС, более 60 граждан России пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, передает ТАСС.

    Ранее в МЧС России сообщили, что первые российские граждане эвакуированы из сектора Газа.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 06:55
    Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе

    Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа на фоне боевых действий рядом с медицинским учреждением.

    Гебрейесус сообщил в соцсети X, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе на фоне сообщений о неоднократных нападениях на больницу. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация серьезно обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, и призывает к их немедленной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Накануне в Эмиратах заявили об окружении Армией Израиля больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    12 ноября 2023, 17:36
    Эрдоган предрек конец политической карьеры Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьера Израиля Беньямина Нетаньяху ждет конец политический карьеры, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган предрек, что Нетаньяху «ждут совсем другие дни», передает РИА «Новости».

    «Скорбь детей тебя не реабилитирует. Нетаньяху, ты когда-нибудь уйдешь. Не навлекай на себя проклятия угнетенных», – сказал турецкий лидер.

    Ранее Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.


    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 17:09
    В Ливане заявили, что Израиль ведет войну на истощение

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар.

    Он подчеркнул, что зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы. Министр добавил, что это война «ведущая к прекращению экономической и социальной жизни», передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиле заявили, что «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа, поплатятся все жители Ливана.

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    12 ноября 2023, 08:08
    Армия Израиля заявила об уничтожении более 60 членов «Хезболла»

    Армия Израиля заявила, что уничтожила более 60 членов «Хезболла»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более 60 членов ливанского движения «Хезболлах» с начала военных действий в секторе Газа, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус во время брифинга Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Комментируя военную ситуацию на севере Израиля, представитель заявил, что армия тщательно анализирует деятельность движения, передает РИА «Новости».

    По словам Конрикуса, более 60 боевиков движения «Хезболла» были убиты в попытках атак на Израиль, при этом кекоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые – до атак.

    Ранее армия Израиля атаковала цели «Хезболла» в Ливане.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 13:08
    Россиян начали эвакуировать из сектора Газа

    МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

    Россиян начали эвакуировать из сектора Газа
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валентина Григоренко

    Первые российские граждане эвакуированы из сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как указали в ведомстве, МЧС России совместно с российскими дипломатами провели работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Отмечается, что сейчас пункт пропуска пересекают россияне, которые пожелали покинуть зону конфликта, передает ТАСС.

    В МЧС подчеркнули, что на месте людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой, пишет РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что все россияне, которые сегодня пересекут границу, будут отправлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2023, 17:14
    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валентина Григоренко

    Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду военных целей ливанского шиитского движения «Хезболла» в ответ на обстрелы израильской территории, сообщила армейская пресс-служба.

    Как указали в пресс-службе, в ответ на обстрелы сегодня Израиля истребители ЦАХАЛа ударили по ряду террористических объектов «Хезболлы» в Ливане. Отмечается, что Израиль поразил военную инфраструктуру, которую использует «Хезболла» для управления своей террористической деятельностью, передает ТАСС.

    В субботу истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду объектов вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Ранее сторонники «Хезболлы» заявили о подбитии почти 120 израильских танков.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    44 комментария


    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 17:58
    Нетаньяху пообещал минимизировать потери среди мирных жителей в Газе

    Нетаньяху: Израиль стремится минимизировать потери среди мирного населения в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Власти Израиля стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху CNN, Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения. По его словам, после начала наземной операции Израиля число погибших среди мирного населения сократилось, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.

    5 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 9,7 тыс., среди них 4,8 тыс. детей, ранения получили более 24,8 тыс. человек.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 18:28
    Салливан: США не хотят, чтобы боевые действия распространились на больницы сектора Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа, сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он подчеркнул, что «это нарушение законов войны – прикрываться гражданским населением как живым щитом или использовать больницы в военных целях». При этом Салливан указал на то, что США все равно не хотят видеть боев в больнице, где под перекрестный огонь попадут невинные люди, передает РИА «Новости».

    По словам Салливана, тактика ХАМАС не уменьшает ответственности Израиля за защиту гражданского населения.

    В субботу Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали.

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