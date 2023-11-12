КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России

Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.10 комментариев
Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.10 комментариев
До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.20 комментариев
Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале отметила, что Пугачева написала смешной, но манипулятивный пост.
«Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и «рабы» – это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась. Правда, не очень ясно, как эта жалость к народу стыкуется с участием в фестивале, собирающем деньги на убийство этого народа», – написала Ахмедова.
«Тот народ, который барыня Пугачева старается пожалеть, неспособная когда-нибудь отнестись к нему на равных, не нуждается в ее жалости. Это она нуждается в жалости народа. Только он может ее пожалеть, вынуть из неподходящего климата, отряхнуть все ее парики и сказать – «Ладно. Живи в России. Не за Чернобыль. А просто так», – отметила Ахмедова.
Блогер и журналист Сергей Мардан назвал обращение Пугачевой «очень смешным». А сенатор Алексей Пушков спросил своих читателей: « Как вы относитесь к заявлению Аллы Пугачевой? Доверяете сказанному или нет?»
Ранее Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».
Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».
Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».
В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».
Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.
В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.
WP: Координатором подрыва «Северных потоков» был бывший офицер ВСУ
Украинские чиновники и европейские источники сообщили газете, что Червинский «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, передает ТАСС.
Источники также сообщили, что Червинский получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, а те докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.
Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам».
Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».
Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе
Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.
В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.
В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.
Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.
Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.
По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.
Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.
В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.
По всей подконтрольной Киеву территории прошли акции протеста с требованием отправить предназначенные для благоустройства деньги на нужды украинской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
В Днепропетровске жители обвинили Филатова в коррупции. В ответ на это градоначальник оскорбил их, назвав «ничтожными, дешевыми и лживыми». В этой фразе в соцсетях мэр также употребил нецензурное выражение в адрес протестующих.
В начале сентября МВД России объявило украинского мэра Филатова в розыск по делу о подстрекательстве к геноциду.
Бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Бенц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) скриншот статьи с подписью: «После целого года лжи сквозь зубы Washington Post сегодня наконец-то сдалась». На это отреагировал Маск, оставив под постом комментарий с единственной репликой: «Интересно», передает ТАСС.
В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.
WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев
Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».
По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.
Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».
Американский журналист Никсон заявил о скором бунте ВСУ
На своем YouTube-канале Никсон заявил, что произошедший недавно конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалил обстановку внутри киевского режима, передает РИА «Новости».
«Ожесточенная борьба» в правительстве может привести к тому, что украинские военные откажутся воевать, что станет причиной краха в стране, считает журналист.
Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного.
Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя
Видео с обвинениями Ивчук опубликовала в ТикТок.
Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала, что для солдат ВСУ существует целый «прейскурант». Так, по словам Ивчук, украинские военнослужащие должны платить командирам от 30 до 70 тыс. гривен за невыход на боевое задание, 20 тыс. гривен – за десятидневный отпуск, 10 тыс. гривен за эвакуацию с поля боя и от 750 до 1 тыс. гривен за один рожок автомата. Женщина рассказала, что командиры прямо говорят украинским солдатам: «хочешь жить – плати». Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарка, которую доставляют волонтеры. Супруга пропавшего без вести украинского военного утверждает, что передала все доказательства в СБУ, ГБР и прокуратуру.
Напомним, в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов признал, что на Украине «очень много так называемой бытовой коррупции».
Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».
При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.
Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.
Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.
Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.
Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что заявления главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса компании в России не имеют ничего общего с действительностью. В дипведомстве подчеркнули, что «Балтика», находящаяся в составе Carlsberg Group, не находится в собственности государства и передана во временное управление Росимуществу.
В МИД сочли заявления Ааруп-Андерсена попыткой «прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль».
«Антироссийские обвинения Якоба Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», – заключила Захарова.
Ранее Сarlsberg пригрозил России международным судом.
RT: На месте схода вагонов в Рязанской области обнаружили следы взрывчатки
По информации собеседника RT, в районе места схода состава был слышен громкий взрыв. В транспортной прокуратуре со ссылкой на машиниста телеканалу сообщили, что произошел «хлопок». В Рязани после ЧП объявили план «перехват».
Напомним, в субботу на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
The Guardian: Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса
Расмуссен, слова которого приводит The Guardian, во время разговора с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил, что нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО, передает Ura.ru.
По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.
Летом Столтенберг заявлял, что смысла обсуждать членство Украины в альянсе нет, поскольку она должна «победить и сохраниться как суверенное государство».