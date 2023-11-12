Россиян начали эвакуировать из сектора Газа

МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в ведомстве, МЧС России совместно с российскими дипломатами провели работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Отмечается, что сейчас пункт пропуска пересекают россияне, которые пожелали покинуть зону конфликта, передает ТАСС.

В МЧС подчеркнули, что на месте людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой, пишет РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что все россияне, которые сегодня пересекут границу, будут отправлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.