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Россиян начали эвакуировать из сектора Газа
МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа
Первые российские граждане эвакуированы из сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как указали в ведомстве, МЧС России совместно с российскими дипломатами провели работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Отмечается, что сейчас пункт пропуска пересекают россияне, которые пожелали покинуть зону конфликта, передает ТАСС.
В МЧС подчеркнули, что на месте людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой, пишет РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что все россияне, которые сегодня пересекут границу, будут отправлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.