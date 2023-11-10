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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 19:48

    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа

    Замглавы МИД Богданов: Эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, это три дня максимум, все зависит от пропускной способности самого КПП, передает ТАСС.

    Он также добавил, что работа Рафаха была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее сообщалось, что в пятницу через КПП Рафах первые 85 россиян покинут сектор Газа.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.

    10 ноября 2023, 15:43
    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

    Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными

    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
    @ REUTERS/Lucien Libert

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления Парижа о России в связи с инцидентом со звездами Давида во французской столице возмутительны и направлены на ухудшение отношений двух стран, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

    Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.

    Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.

    После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2023, 23:55
    Йеменские хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по Израилю

    Представитель йеменских мятежников Сариа заявил о ракетном ударе по Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате, сообщил представитель йеменских мятежников Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что силы ПВО перехватила ракету в районе Эйлата, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    В конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Израиля «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».

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    9 ноября 2023, 21:28
    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией

    Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия

    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие соглашения между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекращено, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

    Министерству иностранных дел России дано поручение оповестить о принятом решении японскую сторону.

    Соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио, оно было нацелено на содействие в безопасности ликвидации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в России в рамках двусторонних или многосторонних договоров.

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    10 ноября 2023, 08:34
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

    Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3»

    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль впервые применил в бою систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенную для перехвата баллистических ракет, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    В сообщении Минобороны говорится, что перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения в четверг, 9 ноября. Отмечается, что перехват цели, запущенной в районе Красного моря в сторону Израиля, произведен эффективно.

    «Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны Израиля.

    В четверг ЦАХАЛ заявлял о перехвате запущенной из Йемена по Израилю ракеты, однако в сообщении не говорилось об использовании системы «Хец 3».

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

    В марте 2022 года интерес к покупке израильской системы ПРО выразила Германия.

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    9 ноября 2023, 20:40
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    ВС России ликвидировали более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы ВС России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков, сообщили в оперативных службах региона.

    Как рассказал их представитель, военнослужащие группировки войск «Днепр» отлично работают по позициям противника в районе Берислава на правобережье Херсонской области, в ходе очередной атаки артиллеристы уничтожили более 40 военных ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка.

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    10 ноября 2023, 12:58
    Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»

    Израильский политолог Ципис: Хуситы обстреляли Израиль иранскими баллистическими ракетами

    Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Олег Исайченко

    «Хец 3» – это относительно новая система ПРО Израиля. Комплекс способен поражать цели даже вне атмосферы планеты. Установку пришлось применить из-за запуска баллистических ракет хуситами, которые те получили из Ирана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3».

    «Хец 3», относительно новая система ПРО Израиля, от «Железного купола» отличается способностью сбивать баллистические ракеты, в том числе вне атмосферы. Так как йеменские хуситы использовали такой тип боеприпасов для атаки, было принято решение впервые применить этот комплекс», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Сами баллистические ракеты хуситы, судя по всему, получают из Ирана. Так Тегеран испытывает новые типы вооружения. Вполне вероятно, что пуски осуществляют даже не сами йеменцы, а солдаты специальных подразделений Исламской республики», – подчеркивает собеседник.

    «По сути, хуситы являются прокси Ирана, именно поэтому атака совершалась с их стороны. Тегеран же не хочет использовать «Хезболлу», так как опасается, что по ней будет нанесен мощный удар. Напомню, в районе Средиземного моря расположены крупные силы Израиля и его союзников. Около Йемена такой группировки нет. Кроме того, атака с юга Аравийского полуострова носит эффект неожиданности», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство обороны Израиля объявило о первом боевом применении системы ПРО «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Комплекс был использован в четверг, 9 ноября, для борьбы с целью, запущенной в районе Красного моря.

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс ПРО «Хец 3» на перехват целей за пределами земной атмосферы. Тогда система успешно перехватила баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях.

    «Хец-3» разрабатывалась Израилем и США для усиления «верхнего эшелона» ПРО ЦАХАЛ. Система должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз – от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до баллистических ракет.

    При этом накануне представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что они «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

    Напомним, в конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Тель-Авива «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Он отметил, что йеменцы продолжат наносить удары «ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия».

    Коментарии (9)
    10 ноября 2023, 12:02
    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС

    Сенатор Долгов: США не позволят европейцам ругаться из-за санкций против России

    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно самостоятельное европейское правительство не согласилось бы вводить такое количество ограничений против Москвы. Однако современный ЕС – кукольный домик, находящийся во власти США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так».

    «Страны ЕС и Россия всегда были достаточно тесно связаны в экономическом плане. Данное положение диктовалось чисто географическими факторами. Формировалось огромное рыночное пространство, существование которого было выгодно всем игрокам. Разрушать такой опыт сотрудничества было заведомо невыгодно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем не менее Евросоюзу это не помешало пойти на этот безответственный шаг. Ни один здравомыслящий политик не поступил бы так, понимая, что это грозит рецессией его же стране. Однако ЕС давно потерял субъектность – организация полностью контролируется США. И в попытке угодить Вашингтону европейцы готовы забыть про потребности собственных государств», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, Европарламент превратился в кукольный домик, от которого никто ничего не ждет. Конечно, провал антироссийских санкций вызовет некоторое напряжение внутри ЕС. Думаю, многие лидеры будут пытаться найти виноватых в своих коллегах, пенять друг на друга, чтобы обелить собственную репутацию. Другого им не остается», – подчеркивает сенатор.

    «Однако к полноценному расколу между Советом Евросоюза и Еврокомиссией текущая ситуация не приведет. США заинтересованы в том, чтобы ЕС продолжил сохранять видимость мнимого единства. Разругаться им не дадут», – резюмирует Долгов.

    Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Оно отметило, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости».

    Напомним, ранее Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.

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    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

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    10 ноября 2023, 06:19
    Эвакуация россиян из Газы запланирована на пятницу

    Rafah Online сообщил о запланированной на пятницу эвакуации из сектора Газа 85 граждан России

    Эвакуация россиян из Газы запланирована на пятницу
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу через КПП «Рафах» первые 85 россиян покинут сектор Газа, сообщило управление погранпереходов палестинского анклава.

    Как следует из опубликованного ведомством документа, эвакуируемые должны прибыть к КПП в 7.00. В список на эвакуацию в Египет включены 85 граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rafah Online.

    Представитель КПП «Рафах» подтвердил, что «594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП», в том числе «85 человек, имеющих российское гражданство».

    Напомним, в среду израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами посла.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 16:59
    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона

    Минобороны: Российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона

    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской украинской пехоты.

    Отмечается, что потери Киева за минувшую неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, а также в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

    Как указали в Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, Российская армия поразила пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, все назначенные объекты поражены.

    В пресс-службе уточнили, что на Купянском направлении российские  войска в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника. В ведомстве добавили, что Украина потеряла более 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, и общие потери Киева составили свыше 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

    В сообщении говорится, что на Донецком направлении за минувшую неделю ВС РФ отразили 16 атак противника, и потери Украины составили около 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

    В ведомстве пояснили, что на Южно-Донецком направлении Российская армия отразила три атаки ВСУ, а общие потери Украины составили более 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО, а также в районе Богатыря ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью.

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    9 ноября 2023, 22:52
    Российские военные сообщили об атаке ВВС Израиля на позиции армии Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об израильских авиаударах по позициям армии Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда

    Tекст: Антон Антонов

    Истребители ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, в результате авиаударов никто не пострадал, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Атака произошла в среду вечером. Шесть F-16 нанесли удары из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны.

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    10 ноября 2023, 09:58
    Дипломаты США увидели риск испортить отношения с «целым поколением арабов»

    CNN: Дипломаты США предупредили Вашингтон о рисках помощи Израилю

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержка Израиля ухудшит отношения Соединенных Штатов с арабскими странами на целое поколение – с таким предостережением выступило посольство США в Омане. Содержание обращения дипломатов в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР раскрыли американские СМИ.

    Выбранная Вашингтоном политика на ближневосточном направлении, по оценке дипломатов, приводит к тому, что Вашингтон «теряет поддержку целого поколения арабов», передает ТАСС сообщение телеканала CNN.

    Кроме того, по оценке сотрудников посольства США в Омане, Белый дом «сильно проигрывает в информационном поле». Вашингтон, как уверены в арабском мире, несет «материальную и моральную ответственность» за поддержку Израиля, что арабскими странами может расцениваться как «военные преступления».

    По данным CNN, с такими предостережениями выступали и другие посольства США в регионе. Так, посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты (название не уточняется), в котором говорилось, что «жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

    В радикальном палестинском движении ХАМАС ранее заявляли, что прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной».

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    9 ноября 2023, 20:32
    В ХАМАС опровергли договоренности о гуманитарном перемирии в Газе

    В ХАМАС заявили об отсутствии договоренностей о гуманитарном перемирии в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа не достигнуто, заявил пресс-секретарь главы политбюро движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.

    «Переговоры продолжаются, никакого соглашения пока не достигнуто», – заявил ан-Нуну, говорится в сообщении в Telegram-канале ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби объявил об открытии двух гуманитарных коридоров в Газе и сообщил о том, что с 9 ноября Израиль будет ежедневно проводить четырехчасовые гуманитарные паузы в ряде районов на севере Газы.

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    10 ноября 2023, 11:09
    Эрдоган: Против Нетаньяху настроены до 70% израильтян

    Tекст: Ольга Никитина

    Против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настроены 60-70% общественности в стране, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    «У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Эрдоган также заявил, что со стороны США требуются конкретные шаги, «а не антихамасовская риторика и пустопорожние гуманитарные шоу». Он отметил, что США и Запад заявляют о желании «выработать лучшую дорожную карту». «Но разве есть лучший вариант, чем резолюции ООН?» – задался вопросом президент Турции.

    По его словам, если Запад действительно настроен на прекращение огня, ему следует оказать давление на Израиль с целью выполнения резолюции. Турция же, как отметил Эрдоган, пытается «остановить разрастание этой кровоточащей раны». «Если США станут разделять это же чувство, то остановить Израиль будет еще легче», – добавил он.

    Президент Турции также выразил надежду на то, что решения саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) 12 ноября в Саудовской Аравии могут стать большим шагом для прекращения агрессии Израиля в Газе.

    Ранее в Белом доме сообщили, что, как пообещал президент США Джо Байден, израильская сторона продолжит получать средства, нужные ей для борьбы с ХАМАС.

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    10 ноября 2023, 09:01
    Россиянка сообщила о готовящейся эвакуации граждан России из Газы

    Россиянка Радван подтвердила сообщения о готовящейся эвакуации граждан России из Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Россиянка Елена Радван подтвердила, что вместе с другими соотечественниками готовится к эвакуации из сектора Газа.

    Радван сообщила ТАСС, что вместе с сыном она планирует ехать на границу, и выразила надежду, что их пропустят.

    Ранее портал Rafah Online опубликовал списки иностранных граждан, которые, как ожидается, смогут покинуть палестинский анклав через КПП «Рафах» 10 ноября. В списке числятся 85 граждан России. К КПП им предписывалось прибыть к 07.00 (08.00 мск) пятницы.

    В свою очередь россиянка Елена аль-Хор, которая в настоящее время находится на КПП «Рафах», сообщила, что выехать из сектора Газа готовы около 500-700 российских граждан. Также, по ее словам, выехать хотели белорусы и казахи. В общей сложности, по ее данным, около тысячи человек, считая россиян.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.

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