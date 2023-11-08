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Посол Израиля назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа
Посол Израиля: Согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель
Процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.
Как сказал посол в ответ на вопрос о том, сколько может занять согласование выезда россиян из Газы через КПП Рафах, египетская сторона поставила ограничение в 500-600 человек в день, «если будут пропускать 600 в день, это может занять две недели», передает ТАСС.
При этом Бен Цви не ответил на вопрос, почему россиян не было в списках согласованных на днях граждан СНГ.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы.