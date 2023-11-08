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    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    8 ноября 2023, 16:20

    Посол Израиля назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа

    Посол Израиля: Согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    Как сказал посол в ответ на вопрос о том, сколько может занять согласование выезда россиян из Газы через КПП Рафах, египетская сторона поставила ограничение в 500-600 человек в день, «если будут пропускать 600 в день, это может занять две недели», передает ТАСС.

    При этом Бен Цви не ответил на вопрос, почему россиян не было в списках согласованных на днях граждан СНГ.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы.

    6 ноября 2023, 02:18
    Ракета «Железного купола» упала на Израиль

    Ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион

    Ракета «Железного купола» упала на Израиль
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликованы видеозаписи того, как в результате сбоя ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион в Израиле.

    Сразу после запуска противоракета «Тамир» разворачивается и падает в жилом квартале, пишет «Московский комсомолец».

    Ришон-ле-Цион находится в 7 км от Тель-Авива, передает RT.

    Напомним, также в соцсетях была опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу.

    Коментарии (19)
    6 ноября 2023, 13:42
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.

    Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.

    Коментарии (9)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 11:14
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля Коэн раскритиковал генсека ООН Гутерриша за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    @ Luiz Rampelotto,Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн резко раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

    «Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!» – написал глава израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), сообщает «Коммерсант».

    Коэн заявил, что в секторе Газа против воли удерживаются более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, «а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей».

    «Проблемой» сектора Газа, по словам главы МИД Израиля, является радикальное движение ХАМАС, а не действия еврейского государства, направленные на уничтожение «этой террористической организации».

    В воскресенье Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Коментарии (22)
    6 ноября 2023, 20:31
    В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американском городе Сент-Луис активисты движения Dissenters заблокировали подходы к заводу Boeing с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

    В протесте участвуют порядка 75 человек, они перекрыли подходы к предприятию, активисты требуют от конгресса и президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Dissenters.

    Также протестующие требуют прекратить вооружать Израиль. В районе акции дежурят сотрудники полиции.

    По информации активистов, некоторые сотрудники Boeing, которые не смогли попасть на предприятие, угрожали им.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2023, 18:12
    Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток

    Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом, заявил внешнеполитический обозреватель канала Sky News Доминик Уэгхорн.

    Визиты Блинкена в Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.

    Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.

    Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.

    Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлы», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2023, 20:47
    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю историю

    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю ее историю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, заявил генсек Организации Антониу Гутерреш.

    За четыре недели убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта минимум за 30 лет, было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории ООН, сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что гуманитарный кризис сектора Газа перерос в «кризис человечества».

    Наземные операции Израиля и бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, церкви, мечети, объекты ООН, в том числе убежища, подчеркнул Гутерреш, передает ТАСС.

    По его словам, «никто не находится в безопасности». Мирных граждан в Газе боевики ХАМАС используют мирных жителей как живой щит.

    Генсек отметил, что «ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права».

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 19:02
    Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса

    Yeni Safak: На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение

    Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса
    @ Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению, погиб охранник, сообщает турецкое издание Yeni Safak.

    По данным Yeni Safak, застрелен один из охранников палестинского лидера, пострадал ли сам Аббас, не уточняется, передает RT.

    Ответственность за нападение взяла на себя группа «Дети Абу Джанделя». Официальных данных о случившемся пока нет.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас рассказал о готовности взять сектор Газа под управление.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    13 комментариев


    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 14:26
    ХАМАС разрешило выехать из Газы гражданам восьми стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев и палестинцев, имеющих двойное гражданство, которым 7 ноября разрешено покинуть сектор Газа через КПП Рафах.

    В опубликованных списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ, граждан России в списках нет, передает ТАСС.

    Желающие покинуть Газу должны присутствовать на КПП Рафах в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве), чтобы облегчить себе процесс перехода, говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) в 10.49 мск.

    Ранее ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 09:58
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

    Истребители ЦАХАЛ уничтожили ответственного за спецоперации ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Всего, по данным армии Израиля, было уничтожено «несколько террористов». Мусса, по данным ЦАХАЛ, отвечал за спецоперации движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Также в пресс-службе армии сообщили о ликвидации командиров батальонов ХАМАС в наземных боях.

    Помимо этого, сухопутные силы Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории лагеря размещены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели.

    Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 20:44
    Израильская армия сообщила о боях в «сердце» города Газа

    ЦАХАЛ: Израильская армия ведет бои в «сердце» города Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения израильской армии ведут бои против ХАМАС уже в самом центре города Газы в палестинском анклаве, сообщил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    Он сообщил, что впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в «сердце» города Газа, в крупнейших центрах анклава, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Ранее ВМС Израиля атаковали высокоточными боеприпасами стратегические цели ХАМАС.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 17:27
    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии

    Helsingin Sanomat: Требующие мира на Ближнем Востоке прервали заседание парламента Финляндии

    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира, а также прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Выступления депутатов прервали восклицания протестующих: «Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!». Издание пишет, что заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются, передает РИА «Новости».

    По данным газеты IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы. После того, как одну группу вывели, следующая – развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Протесты продолжались, пока всех демонстрантов не вывели из зала.

    Ранее в США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2023, 01:15
    ЦАХАЛ назвал число погибших израильских военных

    Число погибших израильских военных возросло до 347 человек

    Tекст: Антон Антонов

    С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 347 бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что ЦАХАЛ «проинформировал семьи 347 павших солдат, которые погибли в бою при защите Израиля», передает РИА «Новости».

    При этом в среду израильская армия сообщала, что в общей сложности погибли более 330 солдат.

    Напомним, израильские военные полностью окружили город Газа.

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      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

      0 комментариев
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      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

      17 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

      Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

      19 комментариев
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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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