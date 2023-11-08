Посол Израиля назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа

Посол Израиля: Согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал посол в ответ на вопрос о том, сколько может занять согласование выезда россиян из Газы через КПП Рафах, египетская сторона поставила ограничение в 500-600 человек в день, «если будут пропускать 600 в день, это может занять две недели», передает ТАСС.

При этом Бен Цви не ответил на вопрос, почему россиян не было в списках согласованных на днях граждан СНГ.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы.