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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    4 комментария
    9 ноября 2023, 14:47

    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    В России были по-настоящему шокированы словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что на согласование эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться две недели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве (…). Это логика, конечно, недопустимая», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован. Россия, подчеркнула она, предприняла оперативные действия в этой связи, соблюдала все требования и условия, определенные сторонами в целях безопасности, передает ТАСС.

    Россия, как сообщила спикер внешнеполитического ведомства, со своей стороны все подготовила для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ, списки сформированы и переданы тем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации.

    Как заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель.

    9 ноября 2023, 01:40
    Беспилотник США сбит у побережья Йемена

    Пентагон признал, что хуситы сбили беспилотник США у побережья Йемена

    Беспилотник США сбит у побережья Йемена
    @ Leslie Pratt/USAF/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник США MQ-9 Reaper сбит у побережья Йемена силами хуситов, подтвердил Пентагон.

    В среду представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что ПВО хуситов сбила американский беспилотник MQ-9. Сариа заявил, что БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами Йемена для «поддержки израильского режима», передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подтвердил, что хуситы сбили MQ-9. Расследование ведет Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Напомним, йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал о перехвате эсминцем ВМС США, находящимся в северной части Красного моря, ракет и беспилотников йеменских хуситов.

    Коментарии (27)
    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    Коментарии (16)
    8 ноября 2023, 20:43
    СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    Asharq: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время
    @ Mohammad Abu Elsebah/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже в ближайшее время могут быть достигнуты договоренности о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил телеканал Asharq («Аш-Шарк») со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.

    Источник рассказал, что израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2023, 00:58
    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    И.о. министра по социальным правам Испании Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем
    @ Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Испания и другие государства должны разорвать дипломатические отношения с Израилем, так как израильский премьер Беньямин Нетаньяху является военным преступником, заявила и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра.

    Беларра заявила о необходимости направить «правильный политический посыл» об отказе «иметь отношения с военным преступником». Комментируя возможные шаги по отношению к Израилю в связи с его действиями в секторе Газа, Беларра отметила, что «можно многое сделать». Она заявила, что можно «ввести санкции против Нетаньяху и его политического кабинета, подать в Международный уголовный суд на всех, кто несет ответственность за нанесение ударов по Газе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, несколько стран уже отозвали своих послов из Израиля. Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником».

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    8 ноября 2023, 18:38
    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропалестинские демонстрации, проходящие по всему миру на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, являются следствием провалов высшего образования, заявил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

    Дермер заявил, что митинги в поддержку Палестины – «обвинительный акт системе высшего образования», передает РИА «Новости». Люди, которые принимают участие в таких демонстрациях, «выступают не за мир, а за разрушение еврейского государства», 95% из них считают, что «Израиля не должно существовать», считает министр.

    На прошлой неделе пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне.

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    9 ноября 2023, 07:46
    Турция задумалась об обвинении Израиля через МУС в военных преступлениях

    Yeni Safak сообщила об изучении Турцией возможности обвинения Израиля через МУС в военных преступлениях

    Турция задумалась об обвинении Израиля через МУС в военных преступлениях
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Работа ведется через структуры суда в Гааге. Вопрос рассматривался во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества. Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

    Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 23:19
    Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы

    Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Хагари заявил о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Хагари отметил, что в «безопасный район» направлены «лекарства, еда и вода». Он отметил, что за день около 50 тыс. жителей анклава «перешли с севера сектора Газа на юг», поскольку осознали, что «ХАМАС потерял контроль на севере», передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ со ссылкой на источник в службах безопасности Египта заявили, что соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время. При этом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что прекращения огня не будет без освобождения заложников.

    Коментарии (12)
    9 ноября 2023, 05:36
    Турция потребовала распространять международное право не только на Украину

    МИД Турции указал ЕС на необходимость распространять международное право не только на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Международное право должно распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток, заявил МИД Турции, комментируя доклад Еврокомиссии.

    Еврокомиссия в докладе по странам-кандидатам заявила о зависимости Турции от России в вопросах поставок ископаемого топлива и об усилении торгово-экономические связей двух стран, передает РИА «Новости».

    Также ЕК высказалась о позиции Турции по палестино-израильскому конфликту. МИД Турции ответил, что считает «критику» из-за «несовместимой с ЕС» позиции Анкары «хвалебной» оценкой. По мнению Турции, ЕС «стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы Средневековья в XXI век».

    Турция подчеркнула, что политики, в основе которой лежат «общечеловеческие ценности, международное право и гуманитарные принципы», нужно придерживаться не только в отношении Украины или других регионов Европы, она должна распространяться «на весь мир, включая Ближний Восток».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

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    9 ноября 2023, 03:00
    Израиль и США нанесли удары по Сирии

    Израильская и американская авиация нанесли удары по военным объектам Сирии

    Израиль и США нанесли удары по Сирии
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии.

    Минобороны Сирии сообщило, что в среду вечером «израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Баальбека в Ливане». Ударам подверглись «некоторые военные позиции в южном регионе». В результате «нанесен некоторый материальный ущерб», передает РИА «Новости».

    Остин сообщил, что два истребителя F-15 «в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому» Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками», передает ТАСС.

    По версии США, Вашингтон таким образом ответил на «серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии», чтобы показать готовность США «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Остин заявил, что США «продолжат осуществлять в Ираке и Сирии миссии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

    Напомним, военные базы США в Сирии и Ираке подверглись новым обстрелам и атакам беспилотников.

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    8 ноября 2023, 23:57
    США признали «огромное число жертв» израильских операций в Газе

    Представитель Госдепа признал «огромное число жертв» израильских операций среди мирных жителей сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    США признают, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения, заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

    Пател признал, что «были огромные последствия для мирного населения». По его словам, американская сторона «напрямую говорила» с Израилем о том, что борьба должна вестись с боевиками ХАМАС, «а не с мирным населением». По мнению Вашингтона, «дополнительные шаги» могли бы способствовать «минимизации последствий для мирного населения», передает ТАСС.

    Напомним, Пател говорил, что Белый дом не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он отказался комментировать возможность такого рассмотрения действий Израиля в будущем.

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    9 ноября 2023, 14:30
    Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях

    Израильский политолог Ципис: Обвинения в военных преступлениях можно выдвинуть любому воюющему государству

    Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях
    @ IMAGO/Sascha Steinach/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ХАМАС использует мирных жителей Газы в качестве живого щита. И, как следствие, ЦАХАЛ не может избежать жертв среди гражданского населения. Несмотря на это, угроза международного разбирательства становится реальной, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что Турция может подать иск в МУС из-за действий израильской армии в секторе Газа.

    «Пока Эрдоган находится у власти, Тель-Авив будет считаться врагом Анкары. Турция – второй по величине спонсор группировки ХАМАС. Эта страна много лет пыталась поставлять боевикам, помимо гуманитарной помощи, еще и оружие», – говорит Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Самый известный случай – это флотилия «Мармара», пытавшаяся в 2010 году пройти через воды Израиля, сорвав тем самым блокаду сектора Газа. Тогда пострадали наши военные, которые пытались пресечь попытки прохода кораблей. Позднее выяснилось, что на борту было различное вооружение и деньги», – напоминает спикер.

    «Но придется признать, что угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях есть. Дело в том, что ХАМАС усиленно прикрывается мирными жителями как живым щитом. Как следствие, ЦАХАЛ не удается избежать жертв среди гражданских. Но так можно выдвинуть обвинение любому государству, находящемуся в состоянии войны», – возмущается собеседник.

    «В целом это не первый раз, когда Израилю угрожает разбирательство на почве обвинений в военных преступлениях. За последние 30 лет подобные иски уже подавались. Нас этой практикой уже не удивить», – сыронизировал Ципис.

    «В целом мы слышим обвинения в адрес Тель-Авива, но мало кто говорит про те чудовищные преступления, которые совершает группировка ХАМАС. Это не страна, и подача иска в отношении боевиков не представляется возможной», – заключил эксперт.

    Ранее в Турции рассмотрели возможность обращения в МУС с целью объявить Израиль военным преступником за действия в Газе. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Обсуждение состоялось во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Также рассматривались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Предполагается, что достигнутые результаты будут представлены участникам саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде в воскресенье. По словам Эрдогана, если в ходе мероприятия не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет созвать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

    Это не первый случай, когда Израиль сталкивается с международным осуждением в связи с методами ведения войны против ХАМАС. Так, в октябре авиация ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе. В результате инцидента погибли и пострадали не менее 400 человек.

    Управление верховного комиссара ООН по права человека назвало данный обстрел военным преступлением. Отмечалось, что у ведомства появились «серьезные опасения» относительно «непропорциональности» атак. Также в организации указали на большое число «жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений».

    Удары по лагерю Джебалия вызвали возмущения и в Детском фонде ООН. ЮНИСЕФ назвал трагедию «бойней» и отметил, что среди пострадавших оказалось большое число лиц, не достигших совершеннолетия.

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    9 ноября 2023, 09:57
    Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС на севере сектора Газа

    Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Захвачена укрепленная позиция ХАМАС «Форпост 17» в западной части Джебалии на севере сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

    В заявлении указано, что военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату укрепленной военной позиции, передает ТАСС.

    Отмечается, что военные Израиля завершили захват позиции «после десяти часов боев, в процессе ликвидировав террористов».

    Кроме того, известно, что захвачено большое количество оружия, обнаружены шахты террористических туннелей, в том числе та, что расположена возле детского сада.

    Накануне Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы.

    В США уже признали, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения.

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    8 ноября 2023, 20:34
    В ХАМАС согласились освободить заложников в обмен на своих соратников

    Tекст: Валерия Городецкая

    ХАМАС освободит удерживаемых заложников исключительно в рамках сделки по их обмену на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев и участников движения, заявили в его боевом крыле – группировке «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Официальный представитель группировки Абу Убайда заявил, что «единственный и очевидный путь» к освобождению заложников – заключение сделки по их полному или частичному обмену, передает ТАСС.

    Убайда добавил, что в тюрьмах Израиля находятся бойцы ХАМАС, палестинские женщины и гражданские лица, на которых движение готово обменять заложников.

    На прошлой неделе в ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе.

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    9 ноября 2023, 09:49
    В ХАМАС сказали, кто «управляет войной» на Ближнем Востоке

    Представитель ХАМАС: США управляют войной в секторе Газа

    Tекст: Ольга Никитина

    Прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной», заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Муса Абу Марзук в интервью турецкой газете Yeni Safak заявил, что США больше всех поддерживают Израиль. Он отметил, что американские БПЛА летают в небе над Газой, а их военные корабли находятся у берегов Палестины. Кроме того, как добавил член политбюро ХАМАС, США поставляют Израилю деньги и оружие, создают «политическое прикрытие процесса».

    Представитель радикального движения заявил, что США оказывают давление на все страны региона, чтобы спасти Израиль.

    «Поэтому прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее США признали, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 14:58
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед Семенов: Обострение между США и Сирией приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ближневосточные государства считают неприемлемым пребывание военных США в регионе. Этот факт становится основой всех конфликтов между сторонами, поэтому противоречия между ними будут возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США.

    «Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «На фоне подобных нападений Пентагон, вероятно, принял решение об атаке объектов Ирана, расположенных на территории Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить», – рассуждает эксперт.

    «Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда обстрелы Ирана выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – продолжает он.

    «Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

    «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Семенов выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования. «История подошла к моменту трансформации геополитической арены, в связи с чем за происходящим на Ближнем Востоке необходимо пристально наблюдать», – заключил он.

    Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. Отмечается, что бои начались после того, как ВВС Штатов атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии».

    Также сообщалось об «ожесточенных столкновениях». При этом основные силы США располагаются со стороны к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки. Текущее обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием, расположенные на востоке Сирии, пишет «Коммерсант».

    При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны».

    Как сообщают NBC News, таким образом военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, так Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Он также подчеркнул, что страна готова продолжать «осуществлять миссии в Ираке и Сирии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России).

    На этом фоне у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    Потерю дрона уже подтвердили в Пентагоне. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование по обстоятельствам инцидента.

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Румыния клянется в верности Украине из-за страха и денег

    Румынский премьер Чолаку признал «политические издержки», которые несет его страна из-за поддержки киевского режима. И тем не менее, как заявляет Чолаку, «Румыния продолжит помогать Украине». О каких именно издержках идет речь и почему на самом деле румынское руководство беспокоится прежде всего о собственных интересах? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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