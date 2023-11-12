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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    Валиева не попала в призеры на этапе Гран-при России в Казани
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа
    В Крыму назвали главного организатора взрывов на «Северных потоках»
    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе
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    Назван день наступления метеорологической зимы в Москве
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 21:48

    Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир

    Tекст: Ольга Иванова

    Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Telegram-канале МЧС сообщается, что в настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов.

    Эвакуированных будут сопровождать медики и психологи МЧС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

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    12 ноября 2023, 02:36
    В США журналисты рассказали о полковнике ВСУ, пытавшемся устроить ловушку для «Вагнера» в Белоруссии

    WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев

    Tекст: Антон Никитин

    Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.

    Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.

    Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (19)
    12 ноября 2023, 12:04
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, назвал интересной версию The Washington Post о причастности полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского к диверсии на «Северных потоках».

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Бенц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) скриншот статьи с подписью: «После целого года лжи сквозь зубы Washington Post сегодня наконец-то сдалась». На это отреагировал Маск, оставив под постом комментарий с единственной репликой: «Интересно», передает ТАСС.

    В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Коментарии (15)
    12 ноября 2023, 03:49
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Tекст: Антон Никитин

    Жена украинского военного из Бородянки Татьяна Ивчук, муж которой числится пропавшим без вести, рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя и обвинила руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в коррупции, сообщили украинские СМИ.

    Видео с обвинениями Ивчук опубликовала в ТикТок.

    Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала, что для солдат ВСУ существует целый «прейскурант». Так, по словам Ивчук, украинские военнослужащие должны платить командирам от 30 до 70 тыс. гривен за невыход на боевое задание, 20 тыс. гривен – за десятидневный отпуск, 10 тыс. гривен за эвакуацию с поля боя и от 750 до 1 тыс. гривен за один рожок автомата. Женщина рассказала, что командиры прямо говорят украинским солдатам: «хочешь жить – плати». Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарка, которую доставляют волонтеры. Супруга пропавшего без вести украинского военного утверждает, что передала все доказательства в СБУ, ГБР и прокуратуру.

    Напомним, в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов признал, что на Украине «очень много так называемой бытовой коррупции».

    Коментарии (34)
    12 ноября 2023, 15:22
    В Крыму назвали главного организатора взрывов на «Северных потоках»

    Сенатор от Крыма Цеков назвал США главными руководителями взрывов на «Северных потоках»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Участие украинского полковника Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» возможно, но главными организаторами и исполнителями остаются США, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Цеков, комментируя причастность Червинского в ситуации по «Северным потокам», отметил, что оно «вполне возможно». Однако, по его словам, Червинский не является главным руководителем взрыва. А главными руководителями и исполнителями являются США, Англия «и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того», отметил сенатор, передает РИА «Новости».

    Как указал Цеков, Соединенные Штаты пытаются переложить свою вину на кого-то. «А перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую… хотя это выражение не совсем правильное, потому что голова-то не совсем здоровая… Перекладывать свою вину на кого-то – это характерно для США», – подчеркнул он.

    В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Коментарии (7)
    12 ноября 2023, 00:57
    Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря

    Европейское командование ВС США заявило о падении американского военного самолета над восточной частью Средиземного моря

    Tекст: Антон Никитин

    Американский военный самолет потерпел крушение над восточной частью Средиземного моря, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

    Как отмечается в заявлении, самолет рухнул в результате «нештатной ситуации», которая произошла 10 ноября во время тренировочного полета. Европейское командование Вооруженных сил США утверждает, что на враждебные действия против потерпевшего крушение самолета ничего не указывает, передает ТАСС.

    В командовании заявили о начале расследования с целью установления причин произошедшего. Там не пояснили, о какой модели самолета идет речь и пострадали ли в результате крушения американские военнослужащие.

    Накануне атаке беспилотника подверглась авиабаза ВС США в Ираке.

    Коментарии (23)
    12 ноября 2023, 11:24
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий

    Экс-главком НАТО: Украине стоит смириться с временной потерей территорий

    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию», заявил экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

    Как заявил Ставридис в своей статье для Bloomberg, вероятно, придется смириться с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией. По его словам, «все будут ненавидеть такой исход».

    По мнению Ставридиса, даже России такой результат может не понравиться, так как она получит не всю Украину, а всего лишь несколько заминированных районов юго-востока, что «вряд ли является достойным призом».

    Бывший главком НАТО добавил, что Украина, подобно Южной Корее во времена Корейской войны, не сможет победить в конфликте, поэтому боевые действия следует закончить, чтобы начать восстанавливать государство.

    Ставридис уверен, что такой сценарий приведет Украину к успеху, но ей потребуются инвестиции стран Запада, а также «реальные и прочные гарантии безопасности».

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

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    12 ноября 2023, 15:16
    Синоптик назвал день наступления метеорологической зимы в Москве

    Тишковец: Метеорологическая зима наступит в пятницу в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, наступит метеорологическая зима, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Он отметил, что в ближайшие 24 часа на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесет аномальные дожди – до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, или полтора-два ведра дождевой воды на метр квадратный, передает РИА «Новости».

    Тишковец добавил, что температура обозначит обратный суточный ход, и если ночью будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2-7 градусов, то днем этот барический минимум развернется своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет «балтийский синдром» – температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю.

    По словам специалиста, в последующие двое суток, в тылу циклона, осадки ослабеют, примут очаговый характер и перейдут в смешанную фазу. Во вторник в течение суток будет уже не выше 0...+5 градусов, в среду –1...+4 градуса. В связи с заморозками на дорогах кое-где появится гололедица.

    Он отметил, что в четверг инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться около нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до 0... –5 градусов, днем –2...+3 градуса.

    «Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима», – сказал Тишковец.

    Ранее в воскресенье МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе.

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    12 ноября 2023, 04:53
    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк спрогнозировал новые экономические конфликты Киева со странами ЕС

    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    У Украины будут возникать экономические конфликты не только с Польшей, но и с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Украины со странами Евросоюза. По его словам, такие конфликты «нормальны» для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса, передает РИА «Новости».

    «Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поляки устали терпеть экономические уступки Украине.

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    12 ноября 2023, 15:53
    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе

    Президент Турции Эрдоган: США должны признать, что Газа не является территорией Израиля

    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как указал Эрдоган, самая главная страна, которая должна быть активизирована – это Америка, которая имеет влияние на Израиль. По его словам, Газа является землей палестинского народа, и США должны это признать, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что если президент США Джо Байден считает, что Газа является не землей Палестины, а землей «оккупационных поселенцев или Израиля», то при таких условиях договоренность с Турцией будет невозможна.

    Турецкий лидер также отказался звонить Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке. Он рассказал, что в Турции побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, и теперь Турцию должен принимать американский президент. «Для меня было бы неразумно звонить Байдену», – отметил он.

    Он подчеркнул, что в этой географии невозможно выступить с инициативой или планом, минуя Турцию. «Наша позиция, наше отношение, наши ценности и принципы ясны. Мы стремимся защитить человеческую жизнь, обеспечить мир, прекратить войны и вытереть слезы невинных», – заявил Эрдоган. По его словам, у Анкары есть решение для всех кризисных регионов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проиграют вместе с Израилем, поскольку они выступают против справедливости.

    Коментарии (6)
    12 ноября 2023, 10:07
    МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дождь и ветер ожидаются до конца воскресенья в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21.00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с, передает ТАСС.

    Аналогичное экстренное предупреждение будет действовать для Московской области.

    Спасатели рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

    Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук сказал газете ВЗГЛЯД, что длина светового дня, истощение, связанное с гиповитаминозом, череда простудных заболеваний, плохая погода за окном и замедление организма осенью, зимой и весной – это факторы, способствующие обострению психических заболеваний.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2023, 20:49
    В катастрофе военного самолета США над Средиземным морем погибли пять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Пятеро американских военнослужащих погибли в катастрофе самолета при дозаправке в воздухе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование вооруженных сил США.

    В пресс-релизе говорится, что военный самолет при дозаправке в воздухе столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море, все пять человек, находившиеся на борту, погибли, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что 10 ноября американский военный самолет потерпел крушение над восточной частью Средиземного моря.

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    12 ноября 2023, 17:22
    Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани
    Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на четвертом этапе серии Гран-при России, которые проходят в Казани.

    Валиева набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 – в произвольной). Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. Золотую медаль завоевала Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), серебро – Алина Горбачева (219,02; 145,73 + 73,29), бронзу – Дарья Садкова (214,54; 141,39 + 73,15), передает ТАСС.

    Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. В CAS сообщили, что коллегия арбитров вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года.

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    12 ноября 2023, 18:07
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.

    Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.

    «Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.

    Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.


    Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.

    Коментарии (4)
    12 ноября 2023, 14:47
    Производство автомобилей Aurus запустили в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборка российских люксовых седанов Aurus Senat началась на производственной площадке в Абу-Даби, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

    Он также отметил, что в дальнейшем в Абу-Даби планируется также сборка Aurus Komendant, передает РИА «Новости».

    Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. Кроме того, рассматриваются поставки автомобилей Aurus и в другие страны Ближнего Востока.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что автомобили Aurus («Аурус») станут вдвое дешевле, когда они по-настоящему выйдут на российский авторынок, сейчас их производят мало.


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      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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