Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.11 комментариев
Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир
Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Telegram-канале МЧС сообщается, что в настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов.
Эвакуированных будут сопровождать медики и психологи МЧС.
В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.