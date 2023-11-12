Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам
Врачи Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России и федеральных медорганизаций министерства готовы оказывать необходимую медицинскую помощь россиянам, эвакуируемым из сектора Газа, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, в мероприятиях по эвакуации российских граждан из сектора Газа принимает участие группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства, передает ТАСС. Кузнецов добавил, что медицинские работники целого ряда специальностей готовы оказывать необходимую медицинскую помощь, они работают на территории Египта.
Ранее в МЧС России сообщили, что первые российские граждане эвакуированы из сектора Газа.