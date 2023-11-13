В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Названо число эвакуированных в Египет из сектора Газа граждан России
МЧС России: Через КПП «Рафах» из Газы в Египет эвакуированы почти 100 россиян
Почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Сообщается, что ведомство продолжает работу на КПП «Рафах». «В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан РФ», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.