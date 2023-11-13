Израиль объявил паузу в боевых действиях на юге сектора Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ЦАХАЛ проведет тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10.00 до 14.00 по местному времени (с 11.00 до 15.00 по Москве) в гуманитарных целях, передает ТАСС.

Эдри также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 9.00 до 16.00 по местному времени. Маршрут пройдет от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Кроме того, израильские военные предоставят возможность уйти жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати с 10.00 до 16.00, над которым, как утверждает представитель ЦАХАЛ, израильская армия установила полный контроль.

Ранее ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе.