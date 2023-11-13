Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Израиль объявил паузу в боевых действиях на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.
По его словам, ЦАХАЛ проведет тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10.00 до 14.00 по местному времени (с 11.00 до 15.00 по Москве) в гуманитарных целях, передает ТАСС.
Эдри также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 9.00 до 16.00 по местному времени. Маршрут пройдет от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Кроме того, израильские военные предоставят возможность уйти жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати с 10.00 до 16.00, над которым, как утверждает представитель ЦАХАЛ, израильская армия установила полный контроль.
Ранее ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе.