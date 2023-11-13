Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе
Боррель: ЕС призывает Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе
Израилю следует немедленно объявить гуманитарные паузы в секторе Газа и проявить сдержанность при выборе целей для своих ударов, заявил глава дипломатической службы сообщества Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что все страны Евросоюза поддерживают требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Он подчеркнул, что речь идет о паузах – во множественном числе, а также то, что ЕС настаивает на их скорейшем объявлении, передает ТАСС.
Кроме того, Евросоюз призвал снизить потери среди мирного населения, проявив сдержанность при выборе целей в Газе.
Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили, что осуждают «поселенческий терроризм» со стороны израильских поселенцев в отношении палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан.