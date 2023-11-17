МО: Российский сегмент Международной системы мониторинга по ДВЗЯИ создадут в 2023 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Там указали, что в Южно-Сахалинске состоялось заседание координационного комитета по реализации соглашения между правительством России и подготовительной комиссией ОДВЗЯИ, передает ТАСС.

В МО сообщили, что в ходе заседания руководитель российской делегации, заместитель начальника Службы специального контроля МО РФ полковник Алексей Астахов отметил, что в этом году планируется завершить создание российского сегмента МСМ, что является неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире.

Напомним, 2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле отмечали, что с дератификацией ДВЗЯИ Россия оказалась на равных условиях с США.