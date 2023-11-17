  • Новость часаРоссийские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком
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    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»
    Песков: Следующий президент России должен быть такой же, как Путин
    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ
    Зеленский допустил возможность нового майдана
    Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин
    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине
    В московском метро произошла стрельба
    Мнения
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    19 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    21 комментарий
    17 ноября 2023, 13:03

    В Британии испугались «метеорита» Путина

    Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания обеспокоена из-за российского ракетного комплекса «Авангард», который президент Владимир Путин описывал как «метеорит», пишут британские СМИ.

    Ракета комплекса «Авангард» быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут, передает Ura.ru содержание статьи Daily Express.

    Согласно подсчетам издания, ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард», как подчеркнул автор статьи, считается единственным в своем роде.

    В марте 2018 года президент Владимир Путин говорил, что «Авангард» «идет к цели практически как метеорит», как «горящий огненный шар». Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, рассказывал российский лидер.

    Ранее Минобороны опубликовало видео того, как в рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (81)
    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

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    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

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    14 ноября 2023, 22:08
    Появились подробности о личностях покинувших часть российских военных

    Regnum: Сбежавшими с позиций в Брянской области бойцами оказались братья-близнецы

    Tекст: Антон Никитин

    Среди российских военнослужащих, покинувших место несения службы в Брянской области, оказались близнецы 2003 года рождения, пишут СМИ.

    Источник Regnum сообщил, что, кроме двоих братьев, также позиции оставили четверо их товарищей. Все они являются уроженцами Республики Тыва. Уточняется, что они находились в пяти километрах от границы с Украиной. При побеге военные прихватили с собой автоматы, добавляет источник.

    Для поисков бойцов местное управление МВД объявило план «Сирена» и собрало личный состав. Есть сообщения, что вскоре военные вернулись обратно, однако официальных подтверждений в настоящее время нет.

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    15 ноября 2023, 01:19
    В Южной Корее сообщили о создании в КНДР нового типа ракетного двигателя

    Yonhap: КНДР создала новый тип двигателя для баллистической ракеты средней дальности

    Tекст: Антон Никитин

    Северная Корея разработала новый тип твердотопливного двигателя, который предназначен для баллистической ракеты средней дальности, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

    Испытания двигателей, по данным Reuters, проводились 11 и 14 ноября, передает ТАСС.

    В середине сентября сообщалось, что КНДР осуществила два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. В том же месяце КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела учения, в рамках которых осуществила имитацию тактического ядерного удара.

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    17 ноября 2023, 11:43
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Средства ПВО в пятницу пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

    В свою очередь губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, которые привел глава региона, над Северным молом сбиты две воздушных цели. В Спасательной службе Севастополя сообщили, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    В 11.07 мск губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги, которая действовала с 10.47 мск.

    Накануне сообщалось, что российская система ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

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    17 ноября 2023, 06:42
    У биографа Путина в Германии начались проблемы из-за гонорара из России

    У взявшего интервью у Путина журналиста Зайпеля в Германии возникли проблемы из-за гонорара из России

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд в Германии из-за «получения гонорара из России», сообщают информационные агентства.

    На днях ZDF и Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential. В расследовании утверждается, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова, когда работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал с телерадиокомпанией NDR в качестве свободного журналиста, передает РИА «Новости».

    В NDR досудебную проверку объяснили «серьезным конфликтом интересов». Рассматривается «возможность правовых шагов». Как заявили в NDR, в контрактах с Зайпелем были запрещены стороннее влияние, взносы или денежные выгоды от третьих лиц. NDR считает, что Зайпель должен был сообщить о получении средств от Мордашова, и ставит под сомнение его «журналистскую независимость». Утверждается, что NDR и аудитория могли быть «намеренно введены в заблуждение».

    Hoffmann und Campe приняло решение «больше не выставлять в продаже книги» Зайпеля.

    В расследовании сказано, что Зайпель в марте 2018 года получил 600 тыс. евро – якобы через зарегистрированную на Кипре офшорную фирму Мордашова. Журналист подтвердил «поддержку со стороны Мордашова», но отрицает, что тот влиял на содержание книг, в контракте было оговорено, что у журналиста нет «обязательств перед спонсором в отношении проекта».

    Напомним, биограф Владимира Путина Хуберт Зайпель взял более двух десятков подробных интервью у главы российского государства. Для NDR Зайпель в 2012 году сделал документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у президента России.

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    15 ноября 2023, 14:38
    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    17 ноября 2023, 12:23
    Песков: Следующий президент России должен быть такой же, как Путин
    Песков: Следующий президент России должен быть такой же, как Путин
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующий президент России будет «таким же», как Владимир Путин, или «другим, но таким же», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выразив уверенность в том, что действующий российский лидер переизберется на новый срок, если примет решение баллотироваться.

    Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» напомнил, что Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. При этом представитель Кремля выразил надежду, что он это сделает. Песков уверен, что Путин одержит на выборах победу, передает ТАСС.

    При этом в ответ на вопрос, каким должен быть следующий президент России, Песков ответил: «Таким же». На уточняющий вопрос о том, возможно ли такое, Песков заметил: «Или другим, но таким же».

    Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

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    17 ноября 2023, 07:59
    МИД указал на сохранение Кэмероном деструктивной линии в отношениях с Россией

    МИД счел заявления Кэмерона свидетельством сохранения деструктивной линии в отношениях Британии с Россией

    МИД указал на сохранение Кэмероном деструктивной линии в отношениях с Россией
    @ No 10 Downing Street/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые высказывания Дэвида Кэмерона на посту главы МИД Великобритании указывают на сохранение Лондоном деструктивной линии в двусторонних отношениях, заявил МИД России.

    МИД полагает, что британская сторона намерена сохранить курс на эскалацию и рост международной напряженности. В ведомстве не ожидают «позитивных изменений» в отношениях с Лондоном и считают, что назначение Кэмерона не отразится «на подходах правительства британских консерваторов» к политике в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

    Напомним, бывший премьер Великобритании Кэмерон вернулся в большую политику, чтобы возглавить британский МИД после крупного скандала. Спустя два дня после назначения Кэмерон приехал в Киев и пообещал Украине поддержку.

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    14 ноября 2023, 22:22
    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум

    Председатель комитета Госдумы по строительству: Президент нам всем ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей

    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство в России находится на подъеме: речь не только о многоквартирном жилье и ИЖС, но и о социально значимой инфраструктуре, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Пахомов, а также эксперты строительной отрасли Рамиль Усманов и Александр Панин. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

    «Президент нам всем – и правительству, и Минстрою, и Госдуме – ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей. Мы понимаем, что комфортное жилье – это и уверенность в завтрашнем дне, и желание людей оставаться в своих регионах, развивать территории, растить детей. От этого зависит будущее нашей страны», – рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

    «Отдельным блоком отмечу работу программ капитального ремонта многоквартирных домов. Мы сейчас корректируем законодательство, чтобы увеличить жизненный цикл таких домов, максимально замедлить темпы прироста ветхого жилья и сделать это за счет поддержания в хорошем состоянии старого жилого фонда.

    При этом строительство нового и современного жилья – безусловный приоритет. Второй год цифра ввода в эксплуатацию превышает 100 млн кв. метров.

    Это значит, что президент поставил нам правильные задачи», – подчеркнул депутат.

    «Также отмечу растущий интерес граждан к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Здесь все очень просто: это наглядный механизм, где люди видят результат. У жителей появляются благоустроенные дворы, общественные пространства, о которых даже 10 лет назад сложно было мечтать. Сейчас эта практика вышла за пределы мегаполисов. Практически в каждом среднем городе появилась одна-две новых точки притяжения. Туда пришли жители, подтянулся бизнес, там гуляют туристы. Комфортная среда – мощный драйвер развития и один из магнитов, сохраняющих в регионах активных жителей», – детализировал парламентарий.

    «Параллельно идет интенсивное восстановление Донбасса и Новороссии. Министр отметил, что в наших новых регионах реконструировано более восьми тысяч объектов. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те регионы, где десятилетиями не было структурных и качественных изменений. Речь идет про новые школы, детсады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры. Кроме того, новым регионам помогают все субъекты нашей страны», – добавил собеседник.

    «Как сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в России до конца нынешнего года ожидается ввод 104 млн кв. метров жилья. Это рекордная и беспрецедентная для нашей страны цифра, нам даже не с чем сравнивать, и рост продолжает показывать динамику. Россия переживает настоящий строительный бум», – рассказал Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС.

    «Если говорить конкретно про ИЖС, то количество желающих купить загородную недвижимость растет во всех регионах нашей страны.

    Во-первых, квадратный метр в городе стоит дороже. Во-вторых, становится все больше коттеджных поселков, в которых решены многие вопросы инфраструктуры», – пояснил спикер.

    «Все больше жителей России обращают внимание на организованные коттеджные поселки, где доступен высокий уровень комфорта, есть большое количество мероприятий, созданы различные воркаут-зоны. Людей привлекают решенные вопросы парковки около частных домов. Поэтому предложения игроков рынка становятся высококонкурентными, что двигает вперед всю отрасль», – указал собеседник.

    «Что касается политики интенсивного восстановления Донбасса и Новороссии, то

    Россия уже больше года создает в новых регионах те блага, которых местные жители были лишены в эпоху украинской оккупации – это социально-культурные объекты, школы, садики.

    Со временем эта работа будет расширяться еще больше», – поделился эксперт.

    Улучшение жилищных условий – это один из способов повышения всех параметров качества жизни россиян, рассказал Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ: «Это задача, на которую президент ориентирует правительство.

    Скажу больше: наши исследования показывают, что жилищные условия вкупе с городской средой влияют на всю линейку демографических параметров каждого населенного пункта. А это важная задача народосбережения».

    Панин отдельно отметил рост интереса россиян к механизму прямого участия в программе «Формирование комфортной городской среды». «По моему мнению, это самая эффективная, работающая и заметная программа из всех, которые сегодня существуют в этой отрасли. В этом году за общественные пространства проголосовало более 14 млн человек. Такого не было никогда. Россияне понимают, что парк, двор или набережная – это продолжение квартиры, часть дома», – пояснил спикер.

    «Программа ФКГС заканчивается в следующем году, поэтому для всех очень важно, чтобы она была продлена. Думаю, в ходе сегодняшнего общения Файзуллина с Путиным были проработаны в том числе планы по развитию ФКГС: как должна выглядеть программа в ближайшем будущем, какой ей необходим апгрейд. Но то, что программа работает, нравится жителям, и благодаря этому у нас по всей стране происходят большие изменения – это совершенно точно», – подчеркнул аналитик.

    «Особого внимания заслуживает восстановление Донбасса и Новороссии», – заметил он. – На недавней конференции в Дербенте, где были ландшафтоведы, ботаники, биологи, мы обсуждали интересный факт:

    базовые организации в СССР, которые занимались озеленением, были созданы сразу после Великой Отечественной войны. Казалось бы, страна в разрухе, есть более важные первоочередные задачи. Но именно такие, казалось бы, частности, действительно существенно меняли настроение жителей послевоенных городов. И подобную работу мы видим сейчас и в новых регионах».

    «Вообще, городская среда – это новая функция населенных пунктов, часть постиндустриальной экономики. На городскую среду «нанизываются» новые бизнесы, креативные индустрии, рестораны, малое и среднее предпринимательство и прочее. Городская среда современного населенного пункта – это не просто эстетика, это экономический фактор. Вот эти принципы и надо, по моему мнению, закладывать в будущие треки развития программы ФКГС», – резюмировал эксперт.

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждалась ситуация в сфере жилищного строительства: многоквартирное жилье и ИЖС, переселение из аварийного жилья, программа капитального ремонта и модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как указал глава государства, в нынешнем году 7 млн человек улучшили жилищные условия, было расселено 1,8 млн кв. м аварийного жилья, благоустройство проведено на более чем 7 тыс. общественных пространств, введено 83,6 млн кв. м жилья. При этом, по словам Файзуллина, до конца года будет рекордный показатель ввода жилья – 104 млн кв. м.

    «Отдельная задача – это координация работы на новых территориях. Стараемся успешно выполнить те задачи, которые поставлены. На сегодня уже восстановлено почти 8,4 тыс. объектов. В плане еще 4,6 тыс. объектов, это и многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики. Мы это рассматриваем как самый крупный мегапроект», – отчитался глава ведомства.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 17:40
    Путин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям избирательных комиссий из Донецкой народной республики (ДНР).

    Церемония, приуроченная к 30-летию избирательной системы России, прошла в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево. Памфилова награждена орденом За заслуги перед Отечеством II степени, также награды были вручены Вячеславу Дзюбе, Наталье Дзюбе, Татьяне Московчук и Инне Охременко, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланировано общение с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

    Коментарии (4)
    15 ноября 2023, 17:45
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки внешнего и внутреннего вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    «Что касается действий государства – мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», – цитирует ТАСС Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу  с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

    Коментарии (13)
    17 ноября 2023, 09:45
    Над Смоленской областью сбили украинские дроны

    Губернатор Анохин: БПЛА самолетного типа сбили в Смоленске и Смоленском районе

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО и РЭБ уничтожили над территорией Заднепровского района Смоленска и Смоленской области украинские беспилотники самолетного типа, сообщил губернатор Василий Анохин.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что, по предварительной информации, в результате пострадавших нет, оперативные службы работают на местах происшествия.

    11 ноября в Минобороны сообщили о перехвате двух БПЛА над территорией Смоленской и Московской областей.

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    15 ноября 2023, 03:02
    В Пентагоне признали, что передача F-16 Киеву не изменит расстановку сил

    Пентагон: Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил

    Tекст: Антон Никитин

    Поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

    «Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Politico.

    Также Кендалл ответил на вопрос о подготовке украинских военных летчиков. Не приведя подробностей, он сообщил, что процесс «идет хорошо». США, по его словам, выступают во «вспомогательной роли».

    Министр ВВС США – это гражданское лицо, которое не является в США членом президентского кабинета. Должность находится в подчинении шефу Пентагона. Данный чиновник занимается вопросами развития двух вверенных ему видов вооруженных сил – ВВС и Космических сил.

    В свою очередь заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что поставленные Украине F-16 будут ремонтироваться в ряде европейских стран, в частности в Польше.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

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