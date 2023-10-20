Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.17 комментариев
«Авангард» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области
В рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области, сообщило Минобороны России.
Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». МБР загрузили в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Минобороны указало, что на «сложнейшие технологические операции» потребовалось несколько часов. Подчеркивается, что подготовлена инфраструктура позиционного района.
Весной сообщалось, что второй по счету ракетный полк в составе оренбургской дивизии РВСН с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» будет полностью укомплектован к 2025 году.