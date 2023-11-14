Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.0 комментариев
Помилованный фигурант дела об убийстве Политковской отправился в зону СВО
Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в спецоперации на Украине, рассказал его адвокат Алексей Михальчик.
По его словам, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны, после чего был помилован президентом, передает ТАСС.
По словам адвоката, после истечения первого контракта осужденный продолжил службу в Вооруженных силах России, в настоящее время он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений.
Михальчик подчеркнул, что Хаджикурбанов с самого начала процесса по делу об убийстве Политковской не признавал вину, он считает себя невиновным и сейчас, никаких доказательств его причастности к убийству не было, а «потому можно приветствовать, что человек освободился хотя бы таким способом».
Мосгорсуд в 2014 году назначил Хаджикурбанову 20 лет колонии строгого режима.
Напомним, прокурор в Мосгорсуде попросил приговорить к пожизненному заключению Лом-Али Гайтукаева, который, согласно вердикту присяжных, организовал убийство журналистки Анны Политковской.