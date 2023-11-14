Помилованный фигурант дела об убийстве Политковской отправился в зону СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны, после чего был помилован президентом, передает ТАСС.

По словам адвоката, после истечения первого контракта осужденный продолжил службу в Вооруженных силах России, в настоящее время он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений.

Михальчик подчеркнул, что Хаджикурбанов с самого начала процесса по делу об убийстве Политковской не признавал вину, он считает себя невиновным и сейчас, никаких доказательств его причастности к убийству не было, а «потому можно приветствовать, что человек освободился хотя бы таким способом».

Мосгорсуд в 2014 году назначил Хаджикурбанову 20 лет колонии строгого режима.

Напомним, прокурор в Мосгорсуде попросил приговорить к пожизненному заключению Лом-Али Гайтукаева, который, согласно вердикту присяжных, организовал убийство журналистки Анны Политковской.