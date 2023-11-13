В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
МВД попросили проверить блогеров на предмет использования сценария Шабутдинова
Мизулина попросила МВД проверить блогеров на предмет использования сценария Шабутдинова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к МВД с просьбой проверить блогеров Ксению Губину и Тату Феодориди.
Мизулина высказала предположение, что ряд российских блогеров могут действовать по мошенническому сценарию задержанного ранее Аяза Шабутдинова, передает RT слова главы Лиги.
Напомним, блогера Шабутдинова задержали в Москве, против него открыто уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он помещен в СИЗО до 16 декабря.
В МВД сообщали, что Шабутдинов обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Бизнес-тренер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, разработанные с помощью агрессивного маркетинга.