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Против блогера Шабутдинова завели уголовное дело
В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что в апартаментах, в которых расположился блогер после прилета из другой страны, полиция провела обыск с понятыми, был вскрыт сейф и найдена крупная сумма наличными, передает Газета.Ru.
Как указали в ведомстве, блогер вместе с сообщниками работал от имени нескольких юрлиц. В МВД добавили, что Шабутдинов обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Пресс-служба уточнила, что бизнес-тренер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары с помощью агрессивного маркетинга, благодаря этим курсам, по словам Шабутдинова, можно было начать успешный бизнес.
Ведомство подчеркнуло, что под видом образовательного курса блогер просто рассказывал бизнесменам историю своего успеха и призывал верить в себя. Кроме того, в МВД сообщили, что есть информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.
Напомним, что в пятницу блогер Аяза Шабутдинова задержали в Москве, его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов.