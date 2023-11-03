Появились сообщения о задержании блогера Шабутдинова в Москве

ТАСС: Продававший «образовательные курсы» блогер Шабутдинов задержан в Москве за мошенничество

Tекст: Вера Басилая

Шабутдинова задержали в съемной квартире. Операцию по задержанию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве, сообщил источник ТАСС.

Между тем в центре блогера заявили RT, что новость о его задержании за мошенничество якобы фейк, и пообещали уточнить информацию позже.

Сам Шабутдинов в четверг писал в соцсетях, что якобы находится в Швейцарии.

В социальных сетях блогера из Ижевска насчитывается около 1,9 млн подписчиков, он называет себя миллиардером, инвестором, основателем технологической образовательной компании для предпринимателей.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате почти 1 млрд рублей налогов, ей также запретили пользоваться интернетом.

Напомним, против блогера было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме 918 млн рублей. Она была задержана на границе с Белоруссией при попытке выехать из России.