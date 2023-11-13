В Бангладеш заявили о готовности к сотрудничеству с российскими моряками

ВМС Бангладеш заявили о готовности к сотрудничеству с российскими моряками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал коммодор в ходе акции памяти и церемонии возложения венков к могиле советского старшего матроса Юрия Редькина, который погиб 13 июля 1973 года во время работ по расчистке и разминированию акватории порта Читтагонг, Бангладеш всегда открыт к партнерству с российскими моряками, и порт Читтагонг всегда открыт для друзей из России, передает ТАСС.

В церемонии приняли участие военные моряки Бангладеш, члены экипажей российских больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга», которые пришли с дружеским визитом в Бангладеш, посол России в Дакке Александр Мантыцкий, дипломаты, журналисты.

«Наши отношения дружественные, и это место, где находится могила советского матроса Редькина, символизирует начало дружбы, которая продолжается до сих пор», – добавил коммодор.

Как рассказал уль-Ислам, жители всей Бангладеш хранят память о советских моряках, которые полвека назад спасли страну от гуманитарной катастрофы, разминировав и расчистив акваторию порта Читтагонг.

«Это место хорошо известно у нас всем благодаря вкладу России в нашу историю после войны за независимость 1971 года. Народ Читтагонга и всей Бангладеш помнит, что Россия, а в то время это был Советский Союз, – это наш друг, настоящий друг. Визит российских кораблей к нам – это символ продолжающейся дружбы», – добавил он.

В воскресенье отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга» зашел в порт Читтагонг в Бангладеш впервые за 50 лет.