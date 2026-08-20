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Раскрыта значительная сумма гонорара Тома Холланда за «Человека-паука»
Холланд за «Человека-паука» может получить 100 млн долларов
Гонорар Тома Холланда за «Человека-паука: Новый день» резко вырос, поскольку сборы фильма преодолели отметку в 2 млрд долларов по всему миру.
Несколько источников, «осведомленных» о сделке Холланда с Sony Pictures и Marvel Studios, сообщили The Wrap, что актер получил базовую зарплату в размере «как минимум» 20 млн долларов.
Эта сумма, как сообщается, значительно превышает доходы Холланда за фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 2021 года, за который он получил на 10 млн долларов меньше.
Дополнительные бонусы Тома Холланда могут вывести доход «Человека-паука» за пределы 100 млн долларов. Сделка Холланда вышла за рамки его первоначального гонорара, позволив ему заработать больше в зависимости от кассовых сборов фильма.
«Он заработает как минимум 100 млн долларов. «Человек-паук: Новый день» стал вторым самым быстро достигшим отметки в 2 млрд долларов фильмом в мировом прокате», – сообщил источник The Wrap.
«Человек-паук: Новый день» за шесть дней после выхода в прокат собрал 1 млрд долларов по всему миру. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон. Премьера состоялась 31 июля. Фильм вступил в третью неделю проката, достигнув ещё одной важной отметки.
По данным Variety, фильм собрал 360 млн долларов в первый уик-энд в США и достиг 932 млн долларов по всему миру за первые выходные. Затем он превысил отметку в 1 млрд долларов по всему миру всего за шесть дней проката.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые три дня показов в США и Канаде картина «Человек-паук: Новый день» заработала 355 млн долларов. В сентябре 2025 года человек-паук получил сотрясение мозга. Том Холланд в июне подтвердил тайную свадьбу с Зендеей.