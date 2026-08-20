Жителя Хабаровска осудили на 15 лет за госизмену

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Хабаровске осужден 21-летний мужчина за государственную измену, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и покушение на ее совершение», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

Молодой человек получил 15 лет лишения свободы, Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф и ограничение свободы на полтора года.

Следствие установило, что в феврале 2025 года фигурант согласился поджечь релейные шкафы. Он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и инструменты, а также снял один из объектов на видео за деньги.

Злоумышленника задержали сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю ночью, когда он направлялся к месту планируемого преступления. Приговор суда уже вступил в законную силу.

В марте суд приговорил другого жителя Хабаровска к 19 годам заключения за госизмену и диверсию.

Спустя несколько дней в Хабаровском крае отправили в колонию на 17 лет шпиона украинской военной разведки.

В июне силовики задержали двух юношей в Мордовии за аналогичный поджог железнодорожного релейного шкафа.