До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.13 комментариев
Российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш
Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота России »Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга» зашел в порт Читтагонг в Бангладеш, сообщили СМИ.
Как сообщил источник ТАСС, оба корабля пришвартовались в порту, который считается главной морской гаванью южноазиатской страны.
Российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти полвека.
Напомним, в октябре большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» вошли акваторию Восточно-Китайского моря для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).