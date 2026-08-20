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Неизвестные дроны дважды за месяц проникли на базу F-35 в Австралии
Над австралийской авиабазой Уильямтаун, где находится часть парка американских истребителей F-35A, дважды за месяц нарушили бесполетную зону неустановленные беспилотники, сообщили в полиции штата Новый Уэльс.
Полиция и Силы обороны Австралии, а также другие ведомства, пытаются установить, кому принадлежат дроны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.
Первый инцидент произошел в начале августа, второй – еще в июле. В июле дроны несколько дней летали над авиабазой и близлежащим аэропортом Ньюкасла.
Авиабаза Уильямтаун, расположенная в 30 километрах севернее Ньюкасла, служит главным центром подготовки летчиков-истребителей. Штраф за проникновение в местные бесполетные зоны может достигать 18,2 тыс. австралийских долларов.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз охарактеризовал ситуацию с беспилотниками как быстро развивающийся вызов безопасности. По его словам, военные уже получают средства радиоэлектронной борьбы с дронами в рамках специального проекта. Расследование инцидентов продолжается.
Напомним, правительство Австралии выделило 5 млрд долларов на развитие систем противодействия беспилотникам.
В начале августа над немецкой базой ремонта зенитных ракетных комплексов Patriot зафиксировали полеты шести неопознанных дронов.
В феврале власти Британии сообщали о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотными аппаратами у военных объектов за последний год.