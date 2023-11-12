Через КПП «Рафах» в Египет перешли более 60 россиян

Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.20 комментариев
Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе
Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.
В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.
В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.
Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.
Министр Хатиб: США потерпели поражение на Ближнем Востоке из-за операции ХАМАС
Хатиб отметил, что гегемония американской власти, которая оказывала поддержку Израилю пала и позорно ушла из региона. Министр, как передает иранское государственное агентство IRNA, также указал на то, что США потерпели гораздо большую неудачу, чем сам Израиль, передает РИА «Новости».
По словам Хатиба, неудача в Израиле изменит политические методы США на Ближнем Востоке.
Ранее CNN сообщила, что дипломаты США предупредили американское правительство, что поддержка Израиля испортит отношения с «целым поколением арабов».
Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему поддержка Израиля создает для президента США Джо Байдена проблемы внутри страны.
Президент Турции Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа
Эрдоган напомнил, что когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, в то время, как в секторе Газа погибли почти 20 тыс. человек, и никто не сказал ни слова, передает РИА «Новости».
Турецкий лидер назвал поведение западных стран, не призывающих Израиль к прекращению огня, «трусостью» и «отсутствием совести», а их молчание «постыдным».
Эрдоган также подчеркнул, что итоги голосования ГА ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показали, что поддерживающие Израиль страны в меньшинстве. По его словам, за резолюцию высказалась 121 страна, что показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и исламских стран, посвященных ситуации в секторе Газа.
ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение», которое поможет прекратить нападения Израиля в Газе.
Президент Ирана Раиси: Иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю
«Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление израильскому режиму», – сказал иранский лидер в ходе экстренного саммита по ситуации в секторе Газа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.
Раиси потребовал от Израиля незамедлительно остановить огонь в Газе, вывести оттуда войска и призвал к суду над «сионистами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа». Иранский президент указал на необходимость «прекращения торговли и сотрудничества мусульманских государств с сионистским образованием» и предложил бойкотировать его товары.
Ранее король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.
Al Arabiya: Армия Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа
Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, и ЦАХАЛ пойдет «в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру», передает РИА «Новости».
На сайте «Врачей без границ» (MSF) сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» в Газе. По данным организации, израильская армия сутки безжалостно бомбила больницы в анклаве, несколько ударов было по родильному и амбулаторному отделениям «Аль-Шифа», что привело к многочисленным смертям и травмам.
В сообщении также указывается, что сотрудники больницы видели, как попали под обстрел люди, которые пытались ее покинуть.
В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами, и назвали ситуацию в «Аль-Шифе» «поистине катастрофической».
Главы миссии MSF на палестинских территориях Энн Тейлор призвал израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы.
Между тем, в ЦАХАЛ опровергли, что Армия обороны Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» и обстреливает ее. Полковник Моше Тетро заявил, что бои идут между силами армии и ХАМАС рядом с больницей, ударов по больнице не было.
Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.
Ранее сообщалось, что палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.
Suddeutsche Zeitung: Прокуратура Баварии приравняла пропалестинский лозунг к нацистским
Старший прокурор Мюнхена Андреас Франк заявил, что любой, кто публично использует пропагандистские материалы запрещенных организаций, будет привлечен к ответственности, передает РИА «Новости».
Уголовное наказание также грозит за публичную демонстрацию зеленых повязок, на которых белыми буквами написано «Рыцари бригад Кассам», и флага ХАМАС.
Ранее министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране движения ХАМАС и организации «Самидун» поддерживающей пропалестинские протесты.
До этого парламент Нидерландов признал лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной» призывом к насилию.
Минобороны Израиля: Бейруту грозит судьба Газы, если «Хезболла» развяжет войну
Галант обратил внимание граждан Ливана на жителей сектора Газа, которые с белыми флагами идут на юг. Он предупредил, что, если «Хезболла» втянется в войну и совершит ошибку, то за это «заплатят в все граждане Ливана», передает ТАСС.
«То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», – предупредил министр.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа.
«Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», – сказал наследный принц в ходе выступления на экстренном саммите в Эр-Рияде по ситуации в Газе, передает ТАСС.
Он отметил, что королевство с начала эскалации палестино-израильского конфликта консультируется с международными партнерами с целью прекращения боевых действий в палестинском анклаве.
Саудовский принц обвинил Совет безопасности ООН и международное сообщество в «политике двойных стандартов», из-за которой они «не способны положить конец преступлениям Израиля».
В субботу в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.
Страны ЛАГ и ОИС выступили против политики двойных стандартов в отношении Газы
В заявлении говорится, что двойные стандарты в вопросах применения международного права серьезно подрывают доверие к государствам, которые защищают Израиль и ставят его выше закона, и наглядно демонстрирует избирательность системы правоприменения на международном уровне, передает ТАСС.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом отметил, что конфликт на Ближнем Востоке повторится без реализации принципа «двух государств» , если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели.
Ранее участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе.
Массовая антивоенная акция протеста прошла в Лондоне в поддержку Газы
В акции протеста в субботу, согласно Кампании солидарности с Палестиной, участвовали примерно 500 тыс. человек, полиция в свою очередь насчитала более 300 тыс. протестующих. К организации шествия также присоединились некоторые профсоюзы и Кампания за ядерное разоружение, бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, передает ТАСС.
Участники марша, который стартовал от Гайд-парка и завершился у посольства США на южном берегу реки Темза, потребовали от британского правительства добиться установления режима прекращения огня в Газе. Помимо флагов Палестины среди протестующих были замечены флаги других арабских стран, включая Тунис и Ливан, а также Кубы и Ирландии. Кроме того, в марше приняли участие ряд еврейских активистов, которые держали плакаты с надписями «Наша горечь – не ваше оружие» и «Евреи за справедливость для палестинцев».
Между тем, основатель ультраправой организации «Лига английской обороны» Томми Робинсон и Демократический альянс футбольных болельщиков призвали своих сторонников выйти на улицу, чтобы «защитить памятники» в честь павших британских солдат. Около 2 тыс. английских националистов страны, пытались прорваться к Кенотафу, но были остановлены полицией, которая применила дубинки.
Некоторые из представителей правых движений в течение дня пытались вступать в стычки с участниками марша в поддержку Палестины, но полицейские оперативно пресекали эти инциденты. Задержаны были по меньшей мере десятки человек.
Ранее пропалестинские протестующие в Лондоне заблокировали Ливерпульский вокзал в час пик.
Президент Ирана призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
Раиси заявил, что следует прекратить любые политические и экономические отношения с Израилем, приоритетом может стать эмбарго на поставки нефти, передает ТАСС.
Ранее и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем.
До этого СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.
Глава Палестины Аббас готов провести выборы на всех территориях и в Иерусалиме
Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти, для осуществления деятельности на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа, передает РИА «Новости».
Он потребовал предоставления международных гарантий и графика решения проблемы палестинских беженцев, проживающих, в том числе за рубежом.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.
В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.
Президент Турции Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа
Эрдоган в Эр-Рияде обсудил шаги, которые могут быть предприняты для доставки гумпомощи мирным жителям и для разрешения конфликта в секторе Газа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Индонезии Джоко Видодо и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом, передает РИА «Новости».
Турецкий лидер на встрече с Видодо заявил о неприемлемости атак на палестинский народ, достигших масштаба массовых убийств, целью которых стали больницы, школы, религиозные объекты, сотрудники НГО. Он призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.
Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа
Гебрейесус сообщил в соцсети X, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе на фоне сообщений о неоднократных нападениях на больницу. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация серьезно обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, и призывает к их немедленной эвакуации, передает РИА «Новости».
Накануне в Эмиратах заявили об окружении Армией Израиля больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.
В сообщении на странице Красного полумесяца в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) говорится, что танки израильской армии обстреливают здание больницы, находясь в 20 метрах от нее, среди находящихся там беженцев «царит паника и сильный страх», передает РИА «Новости».
Ранее в Палестине заявили о риске гибели 39 детей в больнице Газы из-за дефицита топлива.