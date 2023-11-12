Охрану Назарбаева решили исключить из положения о Комитете нацбезопасности Казахстана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно документу, в действующее положение о КНБ вносятся изменения, которыми предлагается изложить в иной редакции, по которой комитет обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан», передает ТАСС.

В прежней редакции данного абзаца говорится, что КНБ обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан и первого президента Республики Казахстан.

Летом из положения о Службе государственной охраны Казахстана также был исключен отдельный пункт об охране первого главы государства. Тогда депутат нижней палаты парламента республики Марат Башимов отмечал, что в данном случае речь идет о приведении всех нормативно-правовых актов в соответствие с обновленной конституцией.

Ранее Сенат парламента Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).