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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    WP назвал предполагаемого координатора подрыва «Северных потоков»
    Российские корабли впервые за полвека зашли в Бангладеш
    Киев предсказал экономические конфликты Украины со странами ЕС
    ЦАХАЛ предупредил о попытках вывезти заложников из Газы под видом беженцев
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное – свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    16 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 11:17

    Охрану Назарбаева решили исключить из положения о Комитете нацбезопасности Казахстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Казахстана планируют исключить отдельный пункт об охране первого президента республики Нурсултана Назарбаева из положения о Комитете национальной безопасности (КНБ), соответствующий проект указа главы государства опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

    Согласно документу, в действующее положение о КНБ вносятся изменения, которыми предлагается изложить в иной редакции, по которой комитет обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан», передает ТАСС.

    В прежней редакции данного абзаца говорится, что КНБ обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан и первого президента Республики Казахстан.

    Летом из положения о Службе государственной охраны Казахстана также был исключен отдельный пункт об охране первого главы государства. Тогда депутат нижней палаты парламента республики Марат Башимов отмечал, что в данном случае речь идет о приведении всех нормативно-правовых актов в соответствие с обновленной конституцией.

    Ранее Сенат парламента Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

    11 ноября 2023, 14:52
    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (28)
    11 ноября 2023, 13:34
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Американский журналист Моррис: Некий украинский командир решил, что собрать кучу офицеров ВСУ в одном месте – умная идея

    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Клейтон Моррис высказал свое возмущение инцидентом, когда в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области высокопоставленные офицеры ВСУ были уничтожены ракетным ударом ВС России.

    По его словам, некий украинский командир подумал, что идея собрать «кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта» является умной, передает РИА «Новости».

    «Русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех», – сказал Моррис.

    Публицист добавил, что в западных СМИ эта новость не получит широкой огласки, так как внимание в данный момент сосредоточено на конфликте Израиля и ХАМАС.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (26)
    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (118)
    11 ноября 2023, 19:05
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения певицы Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье, и жертвовала личной жизнью».

    Журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале отметила, что Пугачева написала смешной, но манипулятивный пост.

    «Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и «рабы» – это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась. Правда, не очень ясно, как эта жалость к народу стыкуется с участием в фестивале, собирающем деньги на убийство этого народа», – написала Ахмедова.

    «Тот народ, который барыня Пугачева старается пожалеть, неспособная когда-нибудь отнестись к нему на равных, не нуждается в ее жалости. Это она нуждается в жалости народа. Только он может ее пожалеть, вынуть из неподходящего климата, отряхнуть все ее парики и сказать – «Ладно. Живи в России. Не за Чернобыль. А просто так», – отметила Ахмедова.

    Блогер и журналист Сергей Мардан назвал обращение Пугачевой «очень смешным».  А сенатор Алексей Пушков спросил своих читателей: « Как вы относитесь к заявлению Аллы Пугачевой? Доверяете сказанному или нет?»

    Ранее Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    Коментарии (57)
    11 ноября 2023, 21:41
    WP назвал предполагаемого координатора подрыва «Северных потоков»

    WP: Координатором подрыва «Северных потоков» был бывший офицер ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков», сообщили источники The Washington Post.

    Украинские чиновники и европейские источники сообщили газете, что Червинский «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, передает ТАСС.

    Источники также сообщили, что Червинский получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, а те докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам».

    Коментарии (32)
    11 ноября 2023, 12:06
    Стало известно о новом взрыве в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

    Стало известно о новом взрыве в Киеве
    @ Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Новый взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Известно, что в Киеве прозвучал новый взрыв, других подробностей нет, передает ТАСС.

    Ранее в субботу сообщалось, что взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (19)
    11 ноября 2023, 17:33
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе

    Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе

    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа, война в анклаве не может быть классифицирована как самооборона, следует из проекта итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.

    В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.

    В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 17:58
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск Борис Филатов оскорбил жителей, собравшихся у здания городского совета в субботу.

    По всей подконтрольной Киеву территории прошли акции протеста с требованием отправить предназначенные для благоустройства деньги на нужды украинской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В Днепропетровске жители обвинили Филатова в коррупции. В ответ на это градоначальник оскорбил их, назвав «ничтожными, дешевыми и лживыми». В этой фразе в соцсетях мэр также употребил нецензурное выражение в адрес протестующих.

    В начале сентября МВД России объявило украинского мэра Филатова в розыск по делу о подстрекательстве к геноциду.

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    11 ноября 2023, 17:46
    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ

    Американский журналист Никсон заявил о скором бунте ВСУ

    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии, считает американский журналист Гарланд Никсон.

    На своем YouTube-канале Никсон заявил, что произошедший недавно конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалил обстановку внутри киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Ожесточенная борьба» в правительстве может привести к тому, что украинские военные откажутся воевать, что станет причиной краха в стране, считает журналист.

    Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 14:44
    Построенную для борьбы с Россией британскую подлодку оставили гнить

    Daily Express: Построенная для борьбы с Россией британская подлодка гниет рядом с металлоломом

    Построенную для борьбы с Россией британскую подлодку оставили гнить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британская атомная подлодка «Одейшес», построенная для «противостояния России», гниет рядом с металлоломом в ожидании ремонта, пишет Daily Express.

    Судно стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок уже год, так как в регионе нет свободных сухих доков, чтобы его отремонтировать, пишет издание Daily Express, передает РИА «Новости». Чтобы вернуть «Одейшес» в море, потребуется много времени, это признали в вооруженных силах страны, отмечают авторы статьи.

    Эксперт назвал подобную ситуацию «серьезной угрозой», по его словам, в этом году были случаи, когда ни одна из ударных подлодок Королевского флота не выходила в море, пишет издание.

    «Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай», – заявил собеседник издания.

    Коментарии (7)
    11 ноября 2023, 20:20
    Бойцов спецоперации не пустили в рестораны в Казани из-за военной формы

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал произошел в ресторанах Казани, где бойцов спецоперации отказались пустить из-за военной формы, руководители ресторанов пообещали разобраться, а в случае необходимости уволить охранников.

    Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».

    При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.

    Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

    Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.

    Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

    Коментарии (23)
    11 ноября 2023, 13:20
    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны

    Глава Газпрома Миллер: Российский газ продолжает поступать в якобы отказавшиеся от него страны Европы

    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский газ есть на европейском рынке и не в малых объемах, он продолжает поступать в страны, которые якобы от него отказались, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    Газпром по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, затем голубое топливо из России поступает в другие европейские страны, заявил Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

    «Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», – отметил глава Газпрома.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль спрогнозировала смещение поставок российского газа в Центральную Азию вместо Запада.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 16:42
    МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании
    МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании
    @ carlsberggroup.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, обвиняя Россию в краже бизнеса, пытается таким образом прикрыть намерение компании покинуть российский рынок, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что заявления главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса компании в России не имеют ничего общего с действительностью. В дипведомстве подчеркнули, что «Балтика», находящаяся в составе Carlsberg Group, не находится в собственности государства и передана во временное управление Росимуществу.

    В МИД сочли заявления Ааруп-Андерсена попыткой «прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль».

    «Антироссийские обвинения Якоба Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», – заключила Захарова.

    Ранее Сarlsberg пригрозил России международным судом.

    Коментарии (9)
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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

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