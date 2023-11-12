Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»

Tекст: Валентина Григоренко

Бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Бенц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) скриншот статьи с подписью: «После целого года лжи сквозь зубы Washington Post сегодня наконец-то сдалась». На это отреагировал Маск, оставив под постом комментарий с единственной репликой: «Интересно», передает ТАСС.

В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.