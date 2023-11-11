Назван предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков»

WP: Координатором подрыва «Северных потоков» был бывший офицер ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Украинские чиновники и европейские источники сообщили газете, что Червинский «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, передает ТАСС.

Источники также сообщили, что Червинский получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, а те докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам».