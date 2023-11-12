До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.13 комментариев
Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Женщина погибла во время обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, в результате обстрела Петровского района на площади Победы погибла женщина 1990 года рождения, передает ТАСС.
По данным СЦКК, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что массированный обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины стал очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права.