Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка

Небензя в СБ ООН обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права после ударов ВСУ по Донецку

Tекст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН Небензя указал, что действия ВСУ стали «новым свидетельством целенаправленных действий» украинских властей «по уничтожению мирного населения Донбасса». Небензя показал СБ ООН фотографии мест обстрелов, передает ТАСС.

Небензя подчеркнул, что ВСУ нанесли удары трижды в течение дня – «в 16.25 посреди рабочего дня, когда в Управлении труда и соцзащиты традиционно много посетителей, в 16.40, спустя 15 минут после первого удара, и спустя еще менее двух часов, в 18.27».

Он отметил «террористическую практику нанесения повторных ударов по одному и тому же месту», куда прибывают спасатели, медики, полиция и журналисты. Повторными ударами ВСУ препятствуют «эвакуации раненых и погибших», не дают начать «ликвидацию последствий обстрелов».

Кроме того, Небензя напомнил об ударах по Буденновскому району Донецка в конце октября, когда ВСУ также вели повторные обстрелы места, где уже работали пожарные, журналисты и бригады скорой помощи.

«Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры», – сообщил он.

Постпред отметил, что «террор против мирного населения Донбасса начался не в феврале 22-го года», а «общее число погибших и раненных дончан с 2014 года превышает 20 тыс. человек». По его мнению, украинские власти «не считают своих бывших сограждан» в Донбассе людьми. Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

По его словам, избирательность западных представителей в СБ ООН и их «двойные стандарты уже являются аксиомой, в чем за этот месяц имели возможность убедиться жители Газы и даже проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы», а люди в Донбассе «живут в этой парадигме с 2014 года», передает РИА «Новости».

Кроме того, Небензя отметил, что для большинства ударов ВСУ используют высокоточное дальнобойное западное оружие, то есть украинская сторона «точно знала, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане». Киев согласует с Западом цели ударов, сказал Небензя. Он заявил: «Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников».

Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил Небензя.

Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси. В результате атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе три ребенка.