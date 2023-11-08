Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

Эксперты объяснили массированный удар ВСУ по Донецку

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Накануне ВСУ совершили массированный обстрел Донецка из РСЗО HIMARS. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате ударов было ранено 30 человек. Количество погибших увеличилось до шести, уточняется в Telegram-канале центра. Также отмечается, что было три волны прилетов: в 16.25, 16.40 и 18.27. Позиции противника располагались в районе населенного пункта Селидово, огонь вели из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная).

В центре указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, ее командир – полковник Дмитрий Храпач. Также за минувшие сутки было зафиксировано 57 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Противником было выпущено 169 единиц различных боеприпасов, в результате повреждения получили 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.

Республиканское отделение ФСБ уже задержало двоих причастных к корректировке огня противника. Ими оказались граждане России. Также неподалеку была уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась подобраться ближе к позициям российской армии.

На фоне трагедии Москва запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Согласно ожиданиям дипломата, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

«Массированный обстрел Донецка, который ВСУ произвели накануне – это очередной подлый теракт, который совершила преступная власть Украины при поддержке западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов. «Подобные атаки участились по мере усугубления катастрофического положения ВСУ на ключевых направлениях фронта. Уверен, виновные в таких преступлениях будут жестко наказываться», – подчеркнул собеседник.

«Безусловно, в Совете Безопасности ООН необходимо поднимать эту тему и предъявлять соответствующие факты, чтобы мировое сообщество знало преступников и террористов в лицо. Однако иллюзий по поводу лицемерной позиции Запада у нас нет», – отмечает он.

«В большинстве случаев точка зрения формируется в Вашингтоне. Администрация Байдена, в свою очередь, сделала разжигание конфронтации с Россией руками Украины частью своей предвыборной кампании. Но нет сомнений, что ставка Белого дома на конфликт рано или поздно будет бита», – убежден Долгов.

«В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, количество погибших и пострадавших ужасает. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – добавляет донецкий депутат Владислав Бердичевский.

«Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

«Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

«Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

«Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – говорит Бердичевский.

«Украинские власти еще с 2014 года ведут войну с мирными жителями Донбасса.

Ведь еще тогда стало понятно, что победить ЛНР и ДНР они не смогут. Именно поэтому сейчас ВСУ бьют по мирному населению. Это очередная попытка заставить людей сдаться», – считает политолог Лариса Шеслер. «Вторая причина обстрелов – это отсутствие успехов на фронте. Украинская общественность сейчас разочарована провалившимся контрнаступлением. И чтобы хоть как-то компенсировать этот негативный фон, ВСУ совершают подобные террористические акты», – отмечает собеседница.

«И что самое важное – Европа и США продолжат закрывать на все глаза. Уверена, что Запад будет и дальше оправдывать действия офиса Зеленского. До тех пор, пока Украину можно использовать в качестве основного инструмента борьбы с Россией, нам придется быть начеку», – подчеркнула Шеслер.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков обращает внимание на задержанных наводчиков. «Существование таких людей в новых регионах России – прискорбный факт, который придется признать. К сожалению, полностью излечить эту заразу непросто», – поясняет он.

«Отдельные люди встают на сторону противника по разным причинам. Некоторые по-настоящему верят россказням офиса Зеленского. Другие вынуждены помогать ВСУ. Известно, что СБУ нередко прибегает к различным формам шантажа для того, чтобы склонить жителей новых регионов на свою сторону. Однако вне зависимости от мотивов, подобные действия являются преступными и должны караться по всей строгости российского законодательства», – отмечает собеседник.

«Основная опасность таких наводчиков в том, что они редко имеют доступ к каким-либо военным объектам, поэтому чаще всего под огонь подставляют гражданские цели. Тем не менее наши службы безопасности усиленно работают на этом направлении»,

– уточняет эксперт. «Удары по центру Донецка сопровождались и попыткой украинской ДРГ прорваться к нашим позициям. Данный шаг абсолютно лишен логики и изначально был обречен на провал. Однако нельзя забывать о том, что Украина воюет не на свои деньги. ВСУ приходится регулярно отчитываться перед США и их союзниками», – подчеркивает он.

«В связи с этим действия диверсантов, скорее всего, объясняются желанием противника продемонстрировать западным странам готовность и способность продолжать участие в конфликте. России нельзя терять бдительность. Уверен, наши солдаты, как и прежде, будут всячески пресекать дальнейшие вылазки украинских военных в сторону российских территорий», – заключил Леонков.