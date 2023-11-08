8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.8 комментариев
Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка
Эксперты объяснили массированный удар ВСУ по Донецку
Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным?
Накануне ВСУ совершили массированный обстрел Донецка из РСЗО HIMARS. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате ударов было ранено 30 человек. Количество погибших увеличилось до шести, уточняется в Telegram-канале центра. Также отмечается, что было три волны прилетов: в 16.25, 16.40 и 18.27. Позиции противника располагались в районе населенного пункта Селидово, огонь вели из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная).
В центре указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, ее командир – полковник Дмитрий Храпач. Также за минувшие сутки было зафиксировано 57 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Противником было выпущено 169 единиц различных боеприпасов, в результате повреждения получили 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.
Республиканское отделение ФСБ уже задержало двоих причастных к корректировке огня противника. Ими оказались граждане России. Также неподалеку была уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась подобраться ближе к позициям российской армии.
На фоне трагедии Москва запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Согласно ожиданиям дипломата, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.
«Массированный обстрел Донецка, который ВСУ произвели накануне – это очередной подлый теракт, который совершила преступная власть Украины при поддержке западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов. «Подобные атаки участились по мере усугубления катастрофического положения ВСУ на ключевых направлениях фронта. Уверен, виновные в таких преступлениях будут жестко наказываться», – подчеркнул собеседник.
«Безусловно, в Совете Безопасности ООН необходимо поднимать эту тему и предъявлять соответствующие факты, чтобы мировое сообщество знало преступников и террористов в лицо. Однако иллюзий по поводу лицемерной позиции Запада у нас нет», – отмечает он.
«В большинстве случаев точка зрения формируется в Вашингтоне. Администрация Байдена, в свою очередь, сделала разжигание конфронтации с Россией руками Украины частью своей предвыборной кампании. Но нет сомнений, что ставка Белого дома на конфликт рано или поздно будет бита», – убежден Долгов.
- В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
- В Совфеде назвали подлым терактом массированный ракетный обстрел Донецка
- Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией
«В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, количество погибших и пострадавших ужасает. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – добавляет донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.
«Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.
«Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.
«Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – говорит Бердичевский.
«Украинские власти еще с 2014 года ведут войну с мирными жителями Донбасса.
Ведь еще тогда стало понятно, что победить ЛНР и ДНР они не смогут. Именно поэтому сейчас ВСУ бьют по мирному населению. Это очередная попытка заставить людей сдаться», – считает политолог Лариса Шеслер. «Вторая причина обстрелов – это отсутствие успехов на фронте. Украинская общественность сейчас разочарована провалившимся контрнаступлением. И чтобы хоть как-то компенсировать этот негативный фон, ВСУ совершают подобные террористические акты», – отмечает собеседница.
«И что самое важное – Европа и США продолжат закрывать на все глаза. Уверена, что Запад будет и дальше оправдывать действия офиса Зеленского. До тех пор, пока Украину можно использовать в качестве основного инструмента борьбы с Россией, нам придется быть начеку», – подчеркнула Шеслер.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков обращает внимание на задержанных наводчиков. «Существование таких людей в новых регионах России – прискорбный факт, который придется признать. К сожалению, полностью излечить эту заразу непросто», – поясняет он.
«Отдельные люди встают на сторону противника по разным причинам. Некоторые по-настоящему верят россказням офиса Зеленского. Другие вынуждены помогать ВСУ. Известно, что СБУ нередко прибегает к различным формам шантажа для того, чтобы склонить жителей новых регионов на свою сторону. Однако вне зависимости от мотивов, подобные действия являются преступными и должны караться по всей строгости российского законодательства», – отмечает собеседник.
«Основная опасность таких наводчиков в том, что они редко имеют доступ к каким-либо военным объектам, поэтому чаще всего под огонь подставляют гражданские цели. Тем не менее наши службы безопасности усиленно работают на этом направлении»,
– уточняет эксперт. «Удары по центру Донецка сопровождались и попыткой украинской ДРГ прорваться к нашим позициям. Данный шаг абсолютно лишен логики и изначально был обречен на провал. Однако нельзя забывать о том, что Украина воюет не на свои деньги. ВСУ приходится регулярно отчитываться перед США и их союзниками», – подчеркивает он.
«В связи с этим действия диверсантов, скорее всего, объясняются желанием противника продемонстрировать западным странам готовность и способность продолжать участие в конфликте. России нельзя терять бдительность. Уверен, наши солдаты, как и прежде, будут всячески пресекать дальнейшие вылазки украинских военных в сторону российских территорий», – заключил Леонков.