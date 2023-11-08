В Совфеде назвали подлым терактом массированный ракетный обстрел Донецка

Сенатор Долгов: Виновные в террористических ударах по гражданской инфраструктуре Донецка будут наказаны

Tекст: Илья Абрамов

«Массированный обстрел Донецка, который ВСУ произвели накануне – это очередной подлый теракт, который совершила преступная власть Украины при поддержке западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Эти теракты, включая удары по заведомо гражданской инфраструктуре на российской территории, участились по мере усугубления катастрофического положения ВСУ на ключевых направлениях фронта. Об этом говорил наш президент Владимир Путин. Виновные в таких преступлениях будут жестко наказываться», – подчеркнул собеседник.

«Безусловно, в Совете Безопасности ООН необходимо поднимать эту тему и предъявлять соответствующие факты, чтобы мировое сообщество знало преступников и террористов в лицо. Однако иллюзий по поводу лицемерной позиции Запада у нас нет», – отмечает он.

«В большинстве случаев точка зрения формируется в Вашингтоне. Администрация Байдена, в свою очередь, сделала разжигание конфронтации с Россией руками Украины частью своей предвыборной кампании. Но нет сомнений, что ставка Белого дома на конфликт рано или поздно будет бита», – резюмировал Долгов.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ранено 30 человек. Число жертв удара выросло до шести, уточняется в Telegram-канале центра.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что ВСУ трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковали Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная).

В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, ее командир – полковник Дмитрий Храпач. Позже представительство ДНР в СЦКК Telegram-канале отметило, что за минувшие сутки было зафиксировано 57 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Противником было выпущено 169 единиц различных боеприпасов, в результате повреждения получили 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.

В связи с ударами Украины по Донецку Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Согласно ожиданиям дипломата, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.