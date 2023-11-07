По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.12 комментариев
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
Дипломат Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Полянский уточнил, что, согласно ожиданиям российской стороны, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО «Himars» ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек.